Hoge hefboom speelt Harmony parten

Harmony is een Zuid-Afrikaanse mijngroep met een rijke geschiedenis. Het overgrote deel van de productie komt uit het thuisland, waar de groep al 68 jaar actief is. Momenteel telt de groep er negen ondergrondse mijnen, één open mijn en twee recyclage-installaties. Buiten Zuid-Afrika is Harmony eigenaar van het Hidden Valley-project in Papoea-Nieuw-Guinea.

