De koers van het Cameco-aandeel is dit jaar al ruim verdubbeld.

De uraniumprijs schoot de voorbije maanden hoger, omdat in de toekomst een tekort wordt verwacht. Niet de uitbaters van kerncentrales, die uranium gebruiken als brandstof, zijn wakker geworden; de vraag komt vooral van financiële marktpartijen die uranium hamsteren. Dat is in eerste instantie het werk van de daartoe opgerichte Sprott Physical Uranium Trust, die sinds deze zomer al meer dan 16 miljoen pond uranium kocht. Dat werkte inspirerend voor onder meer KazAtomProm, dat een privaat uraniumfonds startte, en Denison Mines. Ook YellowCake, dat een gelijkaardig bedrijfsmodel als dat van Sprott hanteert, voert een kapitaalverhoging door om meer uranium te kunnen kopen. Sinds de start van 2021 haalden financiële marktpartijen meer dan 34 miljoen pond uranium van de markt. Voor Cameco levert de prijsstijging nog niet zoveel op. De gemiddelde verkoopprijs daalde in het derde kwartaal zelfs met 5 procent op jaarbasis. Door de sterke Canadese dollar ging er in die munt zelfs 10 procent af. De verklaring is dat een hogere prijs op de spotmarkt met vertraging doorsijpelt in de contractmarkt. De prijs op de spotmarkt geldt voor leveringen binnen twaalf maanden. Cameco hanteert bij ongeveer 40 procent van de verkoopovereenkomsten een vaste prijs, bij de rest is de prijs variabel. Dat beschermt Cameco bij dalende prijzen, maar het betekent ook dat het maar met vertraging van prijsstijgingen profiteert. De groepsomzet daalde met 5 procent op jaarbasis naar 361 miljoen Canadese dollar. Na drie kwartalen ligt hij met 1,01 miljard zelfs 19 procent lager dan dezelfde periode in 2020. Cigar Lake, de enige operationele mijn van de groep, leverde in het derde kwartaal 2 miljoen pond uranium op, tien keer meer dan een jaar eerder en meer dan in de eerste jaarhelft (1,3 miljoen pond). Dat brengt de output sinds begin 2021 op 3,3 miljoen pond, 43 procent meer dan vorig jaar. De joint venture Inkaï leverde 6,7 miljoen pond op sinds begin dit jaar. Niet de productiecijfers maar de verkoopvolumes bepalen de omzet. Die hangen af van de afnamecontracten. Omdat de productie lager ligt dan wat de groep moet leveren, put ze uit de voorraden of koopt ze het tekort op de spotmarkt. Cameco verkocht tussen juli en september 6,7 miljoen pond, en 17,9 miljoen sinds begin dit jaar. Het kocht dit jaar al 7,8 miljoen pond aan. De groep mikt voor 2021 op een verkoop tussen 23 en 25 miljoen pond en een aankoop tussen 11 en 13 miljoen pond. Bij de afdeling Fuel Services (verwerking en raffinage) daalde de productie met bijna een derde door vertraging in de aanvoer van waterstof naar de conversie-installatie. Dat wordt opgelost, maar Cameco moest wel de productiedoelstelling voor het boekjaar verlagen. Het aangepaste nettoverlies bedroeg in het derde kwartaal 54 miljoen Canadese dollar (0,14 per aandeel) en na drie kwartalen 114 miljoen. Cameco had na het derde kwartaal 1,36 miljard in kas en torste een langetermijnschuld van 996 miljoen. De groep heeft ook nog 777 miljoen tegoed van de Canadese belastingautoriteiten, maar het tijdstip van terugbetaling is onzeker.ConclusieDe koers is dit jaar ruim verdubbeld en klom naar een nieuwe jaarpiek dankzij de opgelopen uraniumprijs. De omzet en de winst volgen die klim nog niet, maar dat komt. Intussen is de waardering flink opgelopen (2,4 keer de boekwaarde). Met het oog op een verdere diversificatie van onze blootstelling aan uranium en omdat het nu niet meer het ideale moment is om in te stappen, verlagen we het advies. Wie de boot heeft gemist, wacht beter op een gunstiger instapmoment.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 27,16 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 10,8 miljard dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 77Koersverschil 12 maanden: +176%Koersverschil sinds jaarbegin: +103%Dividendrendement: 0,3%