Inditex verhoogt het gedeelte van de winst bestemd voor het dividend van 50 naar 60 procent.

Inditex (voluit Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 door Amancio Ortega Gaonagesticht als een fabrikant van vrouwenkleding. Gaona is intussen zowat de rijkste Europeaan. De groep nam een wending in 1975, toen in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel opende. De eerste winkel buiten Spanje kwam er in 1988, in Porto. Het jaar nadien werd een vestiging in New York geopend. Op 31 januari, de afsluitdatum van het boekjaar 2018-2019, waren er wereldwijd 2131 Zara-winkels op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in populaire steden. De groep haalt 69 procent van haar omzet uit de Zara-winkels. Naast Zara omvat de groep ook de merken Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Alles samen zijn er749...