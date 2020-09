IAMGold presteert ondermaats en er zit op korte termijn weinig beterschap aan te komen. Het bedrijf is een interessante overnamekandidaat dankzij twee vergevorderde uitbreidingsprojecten.

De kwartaalcijfers van IAMGold vielen op het eerste gezicht mee, maar in verhouding tot de klim van de goudprijs en de prestatie van de sectorgenoten was er weinig reden om te juichen. De coronacrisis speelt een rol, maar daarnaast kampt de Canadese gouddelver met enkele structurele problemen. De groepsomzet steeg tussen april en juni op jaarbasis met 15 procent naar 284,2 miljoen dollar. Die klim was volledig te danken aan de goudprijs die in het tweede kwartaal gemiddeld 1724 dollar bedroeg tegenover net geen 1300 dollar een jaar eerder. De aangepaste nettowinst kwam uit op 20,1 miljoen dollar tegenover een verlies van 15,5 miljoen vorig jaar. De output boerde op jaarbasis met 15 procent achteruit naar 155.000 troy ounce tegenover nog 198.000 vorig jaar. De productiekosten (1189 dollar per troy ounce) lagen 4 procent hoger dan een jaar eerder. Essakane (Burkina Faso) produceerde 89.000 troy ounce goud. De capaciteit van de verwerkingsinstallatie wordt er verhoogd. Bij Rosebel in Suriname bleef de site na een corona-uitbraak tussen 12 juni en 24 juli gesloten, waardoor er ook een impact zal zijn op de output van het lopende kwartaal. De productie daalde er naar 52.000 troy ounce tegenover 72.000 vorig jaar. Westwood (Canada) blijft een zorgenkind. De productie daalde er met 15 procent naar 20.000 troy ounce. Erger was dat de reserves van de mijn met bijna de helft werden verlaagd naar 618.000 troy ounce. De nieuwe situatie weerspiegelt een kleiner aantal gebieden waar zonder gevaar op seismische activiteit kan worden gemijnd. IAMGold stelde de productieprognoses voor de tweede keer dit jaar neerwaarts bij naar 645.000 tot 700.000 troy ounce. De schatting voor de productiekosten bleef ongewijzigd op 1195 tot 1245 dollar. IAMGold beschikt met Coté Gold (Canada) en Boto Gold (Senegal) over twee projecten die zo goed als productierijp zijn. IAMGold besliste deze zomer samen met partner Sumitomo het Coté Gold-project in eigen beheer te ontwikkelen. Coté Gold beschikt over meer dan 7 miljoen troy ounce goudreserves en biedt veel exploratiepotentieel. De bouw van de mijn kan ongeveer drie jaar in beslag nemen en de kostprijs wordt op 1,3 miljard dollar geraamd. Het aandeel van IAMGold bedraagt 900 miljoen dollar. Het slagen van Coté Gold is belangrijk om IAMGold weer wat geloofwaardigheid te geven en weer met groei aan te knopen. De mijngroep zal 15 tot 20 procent van de verwachte output in de eerste twee productiejaren op voorhand verkopen. Dat beperkt wel het winstpotentieel bij stijgende goudprijzen. IAMGold had na de eerste jaarhelft 866,3 miljoen dollar in kas, en een kredietlijn van 500 miljoen dollar. De schuld bestaat uit een obligatielening van 400 miljoen dollar die in april 2025 vervalt. Door de coronacrisis liggen de voorraden van materiaal en afgewerkte producten tijdelijk hoger. Dat leidt tot een hoger werkkapitaal en tot een lagere vrije kasstroom (3 miljoen dollar). Als gevolg van de staatsgreep in Mali loopt de in december overeengekomen verkoop van de Sadiola-mijn aan Allied Gold vertraging op. De mijn is ondergebracht in een joint venture met AngloGold en het belang van IAMGold bedraagt 41 procent.ConclusieIAMGold presteert ondermaats en er zit op korte termijn weinig beterschap aan te komen. De winstgevendheid is laag en op een hogere output blijft het nog even wachten. De sterke punten zijn de lage waardering (0,9 keer boekwaarde), de sterke balans en twee vergevorderde uitbreidingsprojecten die van IAMGold een interessante overnamekandidaat maken.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeld Rating: 2CKoers: 4,14 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,9 miljard dollarK/w 2019: 102Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: +17%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: -