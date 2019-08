Door zijn zware investeringen van de voorbije jaren is Franco-Nevada ideaal geplaatst om voordeel te trekken van hogere edelmetalenprijzen.

Anders dan vorig jaar boekte Franco-Nevada betere resultaten dan verwacht. In 2018 had het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas af te rekenen met een tijdelijke, maar onverwachte daling van de productie van de Candelaria-mijn in Chili (-27.939 troy ounce goudequivalent), waardoor de groepsproductie met 10 procent terugviel tegenover 2017, tot 447.902 troy ounce goudequivalent. Vanaf de tweede helft van dit jaar normaliseert de productie in Candelaria, maar bovenal is er de eerste bijdrage van Cobre Panama, het gigantische koper- en goudproject van First Quantum. Franco-Nevada betaalde 1,35 miljard dollar voor de streamingovereenkomst op de totale edelmetalenproductie van Cobre Panama. Voor 2019 mikt het op 20.000 à 40.000 troy ounce goudequi...