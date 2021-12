Door de vertraging wegens de pandemie en twijfels rond het kantoorvastgoed stagneert de koers al een hele tijd.

De markt blijft twijfelen aan de perspectieven voor het kantoorvastgoed, en laat de koers van Atenor niet mee profiteren van de algemene beursstijging. De vastgoedontwikkelaar kon het resultaat van 2020 al in de eerste helft van 2021 overtreffen, vooral dankzij de verkoop van het kantoorgebouw Vace Greens F, zijn zesde en laatste gebouw in Boedapest. Het resultaat ging van 24,13 miljoen in het boekjaar 2020 naar 29,60 miljoen in het eerste halfjaar. Tegenover de eerste helft van 2020 steeg het met 51 procent, van 19,62 naar 29,60 miljoen of van 3,69 naar 4,40 euro per aandeel.In juli was er nog de definitieve verkoop van NGY Properties (eigenaar van de HBC Campus in Boekarest), maar voor de rest is het wachten. De verslechtering van de coronacrisis helpt niet om dit jaar nog bijkomende verkopen af te sluiten. Atenor rekende halfweg het jaar nog op vier verkopen voor de tweede jaarhelft, maar in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal niet meer. Atenor hield het bij een bevestiging van de jaarprognose: een hogere jaarwinst dan in 2020. De Atenor-portefeuille is gespreid over 33 projecten in tien landen en zestien steden. Vijf jaar geleden waren het er 18. In de tweede fase van het Internationaal Groeiplan (2022-2026) ligt de focus op het uitbreiden van het aantal projecten per land waarin de groep actief is. Daarvoor werkt Atenor met lokale teams. De internationalisering deed de portefeuille ruim verdubbelen van gemiddeld 600.000 naar 1,3 miljoen vierkante meter. 54 procent van de portefeuille bestond midden dit jaar uit kantoren, 40 procent is residentieel (appartementen) en de rest winkels. Door de vertraging wegens de pandemie en twijfels rond het kantoorvastgoed stagneert de koers al een hele tijd. Het aandeel heeft nieuwe transacties nodig, maar die ontbreken. We zien nog niet meteen een verbeterde dynamiek in de koersevolutie en verlagen tijdelijk het advies naar 'houden/afwachten' (rating 2B), omdat we elders die koersperspectieven op de korte termijn wel beter zien. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 55,00 euroTicker: ATEB BBISIN-code: BE0003837540Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 394,2 miljoen euroK/w 2020: 13Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 4,3%