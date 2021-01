De productiekosten van de Zuid-Afrikaanse gouddelver liggen ver boven het sectorgemiddelde en de groep is niet in de meest stabiele regio's actief. Maar bij hoge productiekosten is er ook een grote winsthefboom.

Harmony is de enige overgebleven grote Zuid-Afrikaanse gouddelver, nu Anglogold Ashanti er vorig jaar zijn resterende activa verkocht. De mijngroep beschikt over negen operationele ondergrondse en oppervlaktemijnen in Zuid-Afrika. Bijna 90 procent van de groepsproductie komt uit het thuisland. De Hidden Valley-mijn in Papoea-Nieuw-Guinea staat in voor de rest. Zuid-Afrika en Papoea-Nieuw-Guinea staan elk in voor ongeveer de helft van de reserves (36,5 miljoen troy ounce).

...

Harmony is de enige overgebleven grote Zuid-Afrikaanse gouddelver, nu Anglogold Ashanti er vorig jaar zijn resterende activa verkocht. De mijngroep beschikt over negen operationele ondergrondse en oppervlaktemijnen in Zuid-Afrika. Bijna 90 procent van de groepsproductie komt uit het thuisland. De Hidden Valley-mijn in Papoea-Nieuw-Guinea staat in voor de rest. Zuid-Afrika en Papoea-Nieuw-Guinea staan elk in voor ongeveer de helft van de reserves (36,5 miljoen troy ounce).Harmony rapporteert via een gebroken boekjaar dat eindigt op 30 juni. In het boekjaar 2020 produceerden de mijnen van de groep samen 1,22 miljoen troy ounce goud. Dat is 15 procent minder dan een jaar eerder. De achteruitgang kwam er na een periode met gedwongen mijnsluitingen. De evolutie van de lokale munt, de Zuid-Afrikaanse rand is belangrijk voor Harmony, dat zijn inkomsten in dollar afrekent terwijl een groot deel van de kosten in de lokale munt worden gemaakt. Een goedkope rand is dus gunstig. De productiekosten van 1293 dollar per troy ounce of 65.100 rand per kilogram lagen 7 procent hoger dan een jaar eerder. Harmony profiteerde vorig jaar van de uitverkoop bij AngloGold om Mponeng, de diepste mijn ter wereld, en Mine Waste Solutions in te lijven. De overgenomen activa moeten 350.000 troy ounce aan de groepsproductie toevoegen, waarvan 250.000 bij Mponeng en 100.000 bij Mine Waste Solutions MWS. Harmony betaalde al 200 miljoen dollar in liquiditeiten voor de activa, een bedrag dat met een nieuwe aandelenuitgifte werd gefinancierd. Daar zal de komende zes jaar nog voor ongeveer 100 miljoen dollar bij komen. Ongeveer de helft van de productie van Mponeng (120.000 troy ounce) is op voorhand verkocht tegen iets meer dan 1 miljoen rand per kilogram. Dat cijfer ligt boven de huidige goudprijs van 890.000 rand per kilogram. Het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 (tot eind september), bracht beterschap met een stijging van de output (313.725 troy ounce) met 38 procent op kwartaalbasis. De productiekosten (1341 dollar) daalden licht op kwartaalbasis (-1,3%), maar lagen 7 procent hoger dan een jaar eerder. Inclusief de overgenomen activa, die vanaf 1 oktober worden meegeteld, zal de productie dit jaar in de buurt van 1,6 miljoen troy ounce uitkomen. De goud- en kopermijn Wafi-Golpu in Papoea-Nieuw-Guinea is het verst gevorderd met de uitbreidingen. Het gaat om een fiftyfifty joint venture met Newcrest Mining uit Australië. Wafi-Golpu zit in de vergunningsfase, maar de overheid heeft nog geen licentie afgeleverd. De mijn moet op kruissnelheid 1,4 miljoen troy ounce goud per jaar opleveren. De bouwkosten bedragen minstens 2,8 miljard dollar en productie zit er niet voor 2023 aan te komen. De expansie van Hidden Valley, Kalgold en Doornkop bevindt zich nog in de fase van (pre-)haalbaarheidsstudie. De nettoschuld bedroeg eind september 3,25 miljard rand of bijna 220 miljoen dollar. Dat komt overeen met 0,5 keer de bedrijfswinst. Met een vrije kasstroom van 1,8 miljard rand zal Harmony in de loop van 2021 schuldenvrij zijn.ConclusieDe productiekosten van Harmony liggen ver boven het sectorgemiddelde en de groep is niet in de meest stabiele regio's actief. Bovendien is er geen dividend en bij groen licht moet voor de uitbreidingen vers geld worden opgehaald. Een en ander wordt weerspiegeld in de waardering in verhouding tot de reserves. Bovendien is er bij hoge productiekosten ook een grote winsthefboom. Dat maakt Harmony interessant bij een oplopende goudprijs. Het risicoprofiel ligt hoger dan bij de Noord-Amerikaanse producenten.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,68 dollarTicker: HMY USISIN-code: US4132163001Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,9 miljard dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 5,4Koersverschil 12 maanden: +26%Dividendrendement: -