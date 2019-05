Het rapport over het eerste kwartaal heeft niet tot een trendbreuk geleid voor Balta Group. Het omzetherstel is leuk, maar de winst volgde onvoldoende.

Het rapport over het eerste kwartaal heeft niet tot een trendbreuk geleid voor het aandeel van Balta Group. Het omzetherstel was leuk, maar de winst volgde onvoldoende. Het goede nieuws is dat de groepsomzet in de eerste drie maanden fors hoger lag dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, met een toename van 13,1 procent, van 162,2 miljoen naar 183,5 miljoen euro. 11,5 procentpunt was te danken aan organische groei, de resterende 1,6 procentpunt aan stijgende wisselkoersen.

