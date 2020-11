De winst van de bank-verzekeraar ligt in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. KBC is een sterk geïntegreerde bank-verzekeraar en een stevig uitgebouwde afdeling vermogensbeheer.

De grootbank wist zich de voorbije jaren te profileren als een Europese topbank met de meest solide ratio's en doorgaans sterke en stabiele resultaten. Maar de covid-19-pandemie heeft dat beeld drastisch veranderd in de eerste jaarhelft. De lockdown en andere quarantainemaatregelen hebben een enorme impact op de economie en dus op de schuldenaars (gezinnen, zelfstandigen en bedrijven). Dat was een grote schok voor de aandeelhouders van KBC en van andere banken. Maar door de heropening van de economie in het derde kwartaal kon KBC weer aanknopen met de gebruikelijke kwartaalwinst van 600 tot 700 miljoen euro netto. Het nettoresultaat werd niet meer vertekend door de waardeverminderingen op de financiële instrumenten tegen reële waarde, zoals hoofdzakelijk gebeurde in het eerste kwartaal (nettoverlies van 5 miljoen euro of -0,04 euro per aandeel), en door forse waardeverminderingen op kredieten, zoals in het tweede kwartaal (nettowinst van 205 miljoen euro of 0,47 euro per aandeel). In het derde kwartaal bleef de post waardeverminderingen op krediet beperkt tot 63 miljoen euro en was er sprake van 85 miljoen euro waardevermeerderingen. Volgens topman Johan Thijs zal de tweede lockdown niet dezelfde negatieve impact hebben als de eerste en moeten de post 'waardevermindering op kredieten' niet worden opgetrokken. De bank heeft in het basisscenario rekening gehouden met 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen op kredieten dit jaar. Maar we hebben het tot nog toe nog enkel maar over uitzonderlijke elementen gehad, die het resultaat in 2020 in belangrijke mate zullen bepalen. Maar de basis van het resultaat bij de bank-verzekeraar wordt nog altijd gevormd door de netto rente-inkomsten. Die klopten met 1,122 miljard euro de analistenconsensus van 1,064 miljard euro, maar het cijfer ligt wel bijna 5 procent onder de 1,174 miljard euro van het derde kwartaal van vorig jaar. De Belgische grootbank verhoogde de verwachting voor de netto rente-inkomsten voor het volledige boekjaar van 4,4 naar 4,5 miljard euro.Het nettoresultaat kwam uit op 697 miljoen euro, een heel stuk boven de gemiddelde analistenverwachting van 600 miljoen euro, maar ook beter dan 612 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio's die KBC na afloop van het derde kwartaal kon tonen, blijven uiterst solide en top in Europa. KBC is een sterk geïntegreerde bank-verzekeraar en een stevig uitgebouwde afdeling vermogensbeheer. KBC zal geen interim-dividend uitkeren, conform de vraag van de ECB, nadat eerder al het slotdividend van 2,50 euro per aandeel bruto over het boekjaar 2019 was geschrapt. Dat is een tegenvaller voor de referentieaandeelhouder KBC Ancora. Dat is een typische Belgische monoholding met enkel KBC-aandelen in portefeuille, waarvan de inkomsten quasi uitsluitend uit KBC-dividenden bestaan.KBC Ancora, dat 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen heeft, zorgt voor een deel van de verankering van de Belgische grootbankConclusieDe waardering is zeer redelijk tegen 1,15 keer de boekwaarde, maar blijft duurder dan de Europese sectorgenoten, waar het gemiddelde in de buurt van 0,5 ligt. Maar in deze crisisomgeving focussen we het best op superieure kwaliteit en de beste ratio's. Wie bovendien kiest voor de onrechtstreekse belegging via de moederholding KBC Ancora, krijgt er een korting van circa 30 procent bovenop. Nu het ergste van de crisis achter ons ligt, zijn we opnieuw geïnteresseerd in dit bankaandeel van topkwaliteit.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 56,46 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 23,22 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 17,5Koersverschil 12 maanden: -16%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -