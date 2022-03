Pan American Silver beschikt over een groot exploratiepotentieel en is financieel gezond.

Pan American Silver moest vorig jaar de productieprognoses twee keer verlagen. Dat had te maken met operationele problemen in de La Colorada- en Dolores-mijnen in Mexico en met lagere grades bij San Vicente (Bolivië).De mijnen van de groep produceerden in 2021 samen 19,2 miljoen troy ounce zilver en 579.300 troy ounce goud. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder toen de productie bij verschillende activa een tijdlang stil lag door de covid-maatregelen. Daarmee bleef Pan American Silver binnen de vooropgestelde vork van 19 tot 20 miljoen troy ounce zilver en 560.000 tot 588.000 troy ounce goud. In het vierde kwartaal werd al vooruitgang geboekt tegenover een kwartaal eerder.De productiekosten voor zilver klommen vorig jaar naar 15,63 dollar per troy ounce, maar ook de gemiddelde verkoopprijs ging de hoogte in tot 25 dollar. Een troy ounce goud bovenhalen kostte vorig jaar gemiddeld 1.214 dollar. De verkoopprijs klom naar 1.792 dollar. Pan American Silver bleef comfortabel winstgevend, al waren er enkele eenmalige factoren. Zo moeten de participaties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op het einde van het boekjaar, wat in 2021 een negatief resultaat opleverde. De aangepaste nettowinst kwam uit op 161,8 miljoen dollar of 0,77 dollar per aandeel. Pan American Silver profiteerde van de hogere prijzen van bijproducten als zink, lood en koper en had eind vorig jaar voor 22 miljoen dollar aan onverkochte voorraden. De operationele kasstroom bedroeg 392,1 miljoen dollar, waardoor de liquiditeitspositie verbeterde. Pan American Silver had eind vorig jaar 283,6 miljoen dollar in kas, 116,4 miljoen meer dan een jaar eerder. Daarnaast beschikte de groep over investeringen op korte termijn ter waarde van 51,7 miljoen dollar. Dat wordt aangevuld met een ongebruikte kredietlijn van 500 miljoen dollar, wat de liquiditeit op meer dan 835 miljoen dollar brengt. De leasingschuld van 45,9 miljoen dollar brengt de nettokaspositie (exclusief investeringen) op bijna 238 miljoen dollar. De dividendpolitiek wordt voortaan gekoppeld aan de nettokaspositie. Het basisdividend blijft gehandhaafd op 10 dollarcent per kwartaal. Een kaspositie tussen 100 en 200 miljoen dollar levert 1 cent extra op. Tussen 200 en 300 miljoen komt er 2 cent bij. Vanaf 300 miljoen wordt dat 6 cent en boven 400 miljoen 8 cent. In het eerste kwartaal zal het dividend met 2 cent worden verhoogd tot 12 dollarcent. Pan American Silver mikt voor 2022 op een zilverproductie van 19 tot 20,5 miljoen troy ounce. De productiekosten zouden tussen 14,5 en 16 dollar uitkomen. Voor goud bedraagt de prognose 550.000 tot 605.000 troy ounce met 1240 tot 1365 dollar kosten.De korting van het contingent value right (CVR), dat apart noteert met het tickersymbool PAASF, bedraagt 35 procent. Eén CVR geeft recht op 0,0497 gewone aandelen Pan American Silver als de Escobal-mijn in Guatemala voor 2029 weer wordt opgestart. De gesprekken met de lokale Xinca-gemeenschap zijn weer begonnen. Het doel is dat het mijnproject de belangen van beide partijen kan dienen.ConclusiePan American Silver haalde de verlaagde productieprognoses voor 2021. Dit jaar ziet er beter uit met een aantrekkende zilverproductie nu de problemen bij La Colorada grotendeels van de baan zijn. Ondanks de inflatie aan de kostenzijde zullen de productiekosten op jaarbasis niet of weinig toenemen. De aantrekkende goudprijs is goed nieuws voor de goudactiviteiten. Pan American Silver beschikt over een groot exploratiepotentieel en is financieel gezond. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,22 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,3 miljard dollarK/w 2021: 33Verwachte k/w 2022: 20Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,9%