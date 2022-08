Het aandeel is te fors vooruitgelopen op het herstel van de verhuurtarieven.

De Belgische olierederij Euronav heeft een bijzonder druk tweede kwartaal achter de rug. Ten eerste met de vernieuwing van de vloot. In april verkocht Euronav vier oudere VLCC's (very large crude carriers met een capaciteit van 320.000 ton) voor in totaal 198 miljoen dollar (met 1,2 miljoen meerwaarde) en kocht het twee moderne eco-VLCC's van de nieuwste generatie voor samen 179 miljoen. In juni volgde de verkoop met een totale meerwaarde van 18,4 miljoen dollar van de oudste twee Suezmax-schepen (capaciteit van 150.000 à 165.000 ton), nadat in april al een Suezmax met een meerwaarde van 6,5 miljoen dollar werd verkocht. De transacties verlaagden de gemiddelde leeftijd van de vloot van VLCC's van 7,3 jaar tot 6,6 jaar en van de Suezmax-schepen van 11,4 tot 10,7 jaar. De volgende achttien maanden worden drie nieuwe VLCC's en drie nieuwe Suezmax-schepen opgeleverd. In juni kocht Euronav zijn partner International Seaways uit de joint venture die sinds 2008 twee FSU's (floating storage units) uitbaat. Euronav betaalde 300 miljoen dollar (inclusief werkkapitaal en schulden), waarvan 140 miljoen in cash, voor beide omgebouwde ULCC's (ulta large crude carriers met een capaciteit tot 3 miljoen vaten) die in het derde kwartaal een nieuw tienjarig contract opstarten. De deal verzekert Euronav van een grotere vaste inkomstenstroom. Op 11 juli werd de combinatieovereenkomst tussen Euronav en Frontline aangekondigd. Die bouwt verder op de intentieverklaring van 7 april. De transactie zal volledig in aandelen gebeuren, waarbij de aandeelhouders van Euronav per bestaand aandeel 1,45 aandeel Frontline zullen ontvangen. Wellicht in het vierde kwartaal zal Frontline een vrijwillig voorwaardelijk ruilbod lanceren. Het bod is geslaagd als Frontline minstens 50 procent + 1 aandeel in het bezit heeft, maar het finale doel is een volledige fusie. De kansen daarop lijken klein vermits de familie Savereys (CMB) de voorbije maanden fors bijkocht en volgens de jongste melding 20,28 procent van Euronav bezit. Daarmee dreigt een lastig werkbare situatie met Frontline als meerderheidsaandeelhouder en CMB als grote minderheidsaandeelhouder. CMB is een ander businessplan voor Euronav genegen, met een transitie van pure olietransporteur naar een bredere speler in de vergroening van de scheepvaart en industrie dankzij de waterstoftoepassingen van de dochter CMB-Tech.Het derde belangrijke element is de aanzienlijke verbetering van de vrachttarieven, die fors herstelden. De omzet steeg in het tweede kwartaal tegenover vorig jaar met 49,7 procent tot 148,7 miljoen dollar en het nettoverlies verminderde van 89,7 miljoen tot 4,9 miljoen. Na zes maanden steeg de omzet met 26,4 procent tot 263,1 miljoen dollar en verminderde het nettoverlies van 160,7 miljoen tot 48,3 miljoen. Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de VLCC's steeg in het tweede kwartaal van 11.250 tot 17.000 dollar en na zes maanden van 13.000 tot 15.000 dollar. Voor de Suezmax-schepen bedroeg het daggemiddelde 20.000 dollar (17.750 dollar na zes maanden), tegenover 10.500 dollar in 2021 (11.750 dollar). Voor het derde kwartaal is circa de helft van de capaciteit verhuurd tegen 12.700 dollar (VLCC's) en 23.900 dollar (Suezmax).ConclusieHet aandeel van Euronav steeg door de forse inkopen van CMB en Frontline en meer recent het herstel van de tarievenmarkt naar het hoogste niveau sinds 2010. Daarmee is het aandeel te fors vooruitgelopen op het langverwachte herstel van de verhuurtarieven. We zouden daarom minstens gedeeltelijk winst nemen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 16,60 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,65 miljard euroKw 2021: -Verwachte k/w 2022: 75Koersverschil 12 maanden: +141%Koersverschil sinds jaarbegin: +101%Dividendrendement: 0,7%