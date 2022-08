Radial lijkt zich te ontpoppen van lelijk eendje tot het paradepaardje van de groep en een wissel op de toekomst.

Na een behoorlijk eerste kwartaal heeft bpost een beter dan verwacht tweede kwartaal achter de rug. De resultaten werden ondersteund door een steeds hogere winstbijdrage van de Amerikaanse logistieke activiteiten, door commerciële inspanningen en kostenbesparingen. Dat is in deze moeilijke omstandigheden, met een hoge inflatie en dus een snelle indexering van de lonen, een geruststellende prestatie, die het management voldoende vertrouwen geeft om de verwachtingen voor dit jaar iets te verhogen. In mei klonk het dat de aangepaste bedrijfswinst tot 40 miljoen euro onder een vork van 280 tot 310 miljoen euro kon blijven. Nu wordt dat beperkt tot 25 miljoen euro.De activiteiten in België zijn van cruciaal belang voor de resultaten, met in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van 62,8 miljoen euro (-25,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar) op een groepstotaal van 82,6 miljoen euro (-22,5%). De divisie kende tegenwind. Het klassieke postvolume daalde weinig verrassend met 7,5 procent, maar de omzetdaling werd flink verzacht door prijsverhogingen. Ook het pakjesvolume kreeg een tik van 12,9 procent. Het is natuurlijk moeilijk vergelijken met coronajaar 2021 en bpost moet afrekenen met de beslissing van Amazon om de logistiek in eigen handen te nemen. Zonder het verlies van de Amazon-pakjes bleef de daling beperkt tot 2,9 procent. Het management wijst erop dat bpost dit jaar dankzij grote commerciële inspanningen 40 procent zal recupereren van de volumes die verloren gingen aan Amazon. Langs de kostenkant werd de impact van een snelle reeks loonindexaties, waarvan de kostprijs over 2022 geschat wordt op 24,5 miljoen euro, getemperd door een efficiëntere werking, die een stijging van de productiviteit met 2,7 procent en een daling van het aantal voltijdse equivalenten met 780 eenheden toeliet. Dankzij die inspanningen bleef de daling van de bedrijfswinst beperkt tot 22,5 procent.De omzet van de logistieke activiteiten in Europa en Azië daalde zoals verwacht met 17 procent. De logistieke dienstverlening aan de bedrijven via Active Ants en via de Europese tak van Radial trekken de lijn van een gestage groei door. Maar die bonus werd meer dan tenietgedaan door een dalend pakjesverkeer tussen Azië en Europa, een gevolg van een gewijzigde btw-regeling, de lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. De bijdrage aan de groepswinst daalde tot 7,1 miljoen euro.Beter nieuws kwam vanuit Amerika. Dankzij de instroom van nieuw klanten steeg de omzet van de Noord-Amerikaanse logistieke activiteiten, vooral Radial, met 18,1 procent, bij een betere marge. Dat leverde een aangepaste bedrijfswinst van 18 miljoen euro op. Op langere termijn zit er nog rek op de omzet en kan ook de marge nog beter. Het management wijst erop dat grote merken hun logistiek liever in handen geven van kleinere spelers als Radial, dan hun koopwaar te moeten plaatsen tussen goedkopere producten op het handelsplatform van Amazon. Radial lijkt zich te ontpoppen van lelijk eendje tot het paradepaardje van de groep en een wissel op de toekomst.ConclusieIn moeilijke omstandigheden zette bpost beter dan verwachte resultaten neer dankzij een efficiëntere werking, goede commerciële acties en de groeiende winstbijdrage van de Amerikaanse logistieke activiteiten. De verwachtingen voor dit jaar werden lichtjes verhoogd in vergelijking met de communicatie in mei, maar het zal een hele klus blijven om de resultaten in de tweede jaarhelft te verdedigen. De waardering blijft met een koers-winstverhouding van 6 heel laag, wat toelaat het koopadvies te behouden.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,5 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,31 miljard euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 6%