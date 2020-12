Barco is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021. De groep kan weer aan een duurzame groei beginnen te denken.

Barco is een West-Vlaamse producent van visualisatiesystemen, met drie afdelingen. Entertainment omvat onder meer de producten en diensten voor de cinemasector (digitale projectoren) en video walls en led displays voor evenementen. Tot de afdeling Enterprise behoren de controlekamers voor onder andere de olie- en gassector en de luchtvaart en ook de succesvolle vergadertool ClickShare. Die maakt het mogelijk om via een beveiligde draadloze verbinding een presentatie naar alle toestellen in een vergaderzaal te sturen. Healthcare legt zich toe op digitale operatiekamers en diagnose-apparatuur.

...

Barco is een West-Vlaamse producent van visualisatiesystemen, met drie afdelingen. Entertainment omvat onder meer de producten en diensten voor de cinemasector (digitale projectoren) en video walls en led displays voor evenementen. Tot de afdeling Enterprise behoren de controlekamers voor onder andere de olie- en gassector en de luchtvaart en ook de succesvolle vergadertool ClickShare. Die maakt het mogelijk om via een beveiligde draadloze verbinding een presentatie naar alle toestellen in een vergaderzaal te sturen. Healthcare legt zich toe op digitale operatiekamers en diagnose-apparatuur. In de eerste jaarhelft kon Barco nog de schijn ophouden, maar na het desastreuze derde kwartaal (omzet -37% en bestellingen -43%) was duidelijk dat 2020 een rampjaar zou worden. De kwartaalcijfers lagen flink onder de eigen verwachtingen en de consensusprognose. Zelfs bij een licht herstel in het vierde kwartaal is de kans groot dat de omzet in 2020 meer dan een kwart lager zal uitkomen dan in 2019. Ook de winstgevendheid zal een flinke tik krijgen. De marge op de bedrijfswinst (ebitda) bedroeg na de eerste jaarhelft nog 10 procent, maar het tweede semester zal het jaargemiddelde fors naar beneden halen. Entertainment zit in zwaar weer omdat zowel de cinema- als de evenementensector het liet afweten en er minder projectoren werden besteld. De afdeling is ook de minst winstgevende. Bij Enterprise leed de verkoop van ClickShare onder het vele thuiswerk en lagere budgetten bij bedrijven om in vergaderruimtes te investeren. Healthcare liet het na een sterke eerste jaarhelft wat afweten nadat ziekenhuizen hun investeringen hadden uitgesteld. De prioriteit lag bij dringende coronazorg en investeringen in digitale operatiekamers waren even geen prioriteit. Aan het einde van het derde kwartaal lieten Entertainment en Enterprise de eerste tekenen van herstel zien, met name in Azië. Ook voor Healthcare zijn de vooruitzichten op langere termijn goed, want de coronacrisis blijft niet duren en de digitalisering zal niet stoppen. Toch mogen op korte termijn geen mirakels worden verwacht en blijft de timing van het herstel erg onzeker. Dat geldt zeker voor Entertainment, want de financiële positie van verschillende grote cinemagroepen is erg slecht. Er zullen enkele goede kwartalen nodig zijn vooraleer ze beslissen om weer te investeren. Voor het derde kwartaal van volgend jaar zal het herstel dan ook beperkt zijn. CEO Jan De Witte verwacht dat Barco sterker uit de crisis zal komen en het marktaandeel zal kunnen opkrikken van 50 naar 60 procent. Bij Enterprise wordt veel verwacht van ClickShare Conference, dat complementair is met andere conferentietools als Microsoft Teams en Zoom. Barco zal verder focussen op de kosten en deze aanpassen aan de lagere omzet. De visibiliteit op korte termijn is erg laag. Barco verwacht dat op termijn een winstmarge van 14 tot 17 procent mogelijk moet zijn, maar het is onzeker of dit al in 2021 kan.Voor Barco moeten de effecten van de grootschalige coronavaccinatie, de stimuli van de centrale banken en de aanhoudend lage rente volgend jaar voor groei zorgen. Met 280 miljoen euro aan liquiditeiten beschikt de groep over een comfortabele financiële buffer waarmee ze kan blijven investeren in technologische verbeteringen, en het netwerk van partners verder kan uitbouwen. De crisis biedt ook kansen om met overnames te marktpositie te versterken. Barco biedt een aantrekkelijk rendement, maar ook de inkoop van eigen aandelen is niet uitgesloten. Barco was lange tijd duur en de splitsing in zeven op 1 juli gaf het aandeel nog meer vleugels. Intussen is alle lucht uit de ballon ontsnapt en kan weer aan duurzame groei worden gedacht.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,16 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,7 miljard euroK/w 2019: 17Verwachte k/w 2020: 25Koersverschil 12 maanden: -39%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: 2,1%