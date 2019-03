Hugo Boss wil rendabiliteit opkrikken

Het Duitse luxemodemerk Hugo Boss blijft een hobbelig parcours rijden op de beurs van Frankfurt. Dat overkomt wel meer merkengiganten. Na een bijzonder zwak jaar 2016, met een spectaculaire koersval tot gevolg, leek Hugo Boss op weg naar een ommekeer, met een toename van de vergelijkbare winkelomzet tegen constante wisselkoersen. Zo'n omzetgroei hadden we al twee jaar niet meer gezien bij het Duitse merk. Het aandeel lag de jongste jaren niet in de bovenste lade bij analisten en beleggers. De jaarresultaten werden niet op gejuich onthaald, want de koers viel met 6,5 procent terug, weliswaar na een veelbelovend begin van 2019. Het blijft dus een gemengd beeld.

