We verwachten bij Hyloris niet de enorme schommelingen zoals bij een biotechbedrijf, maar eerder een graduele waardestijging.

Hyloris kan tevreden terugblikken op 2021. De omzet was met 3,1 miljoen euro hoger dan verwacht. In de eerste jaarhelft was er een omzet van 1,15 miljoen euro en in 2020 bedroeg dat cijfer 175.000 euro. De forse toename is een gevolg van de vooruitgang in de commerciële opstart van de eerste twee goedgekeurde producten: Sotalol IV, een intraveneuze variant ter behandeling van hartritmestoornissen, en Maxigesic IV, een unieke intraveneuze combinatie van paracetamol en ibuprofen, als alternatief voor de zwaar verslavende opioïde pijnstillers. Sotalol IV wordt enkel in de Verenigde Staten verkocht via partner AltaThera. Het verkoopteam van Altha Thera ondervond de voorbije maanden hinder door covid-19-beperkingen voor de toegang tot ziekenhuizen. Maxigesic wor...

Hyloris kan tevreden terugblikken op 2021. De omzet was met 3,1 miljoen euro hoger dan verwacht. In de eerste jaarhelft was er een omzet van 1,15 miljoen euro en in 2020 bedroeg dat cijfer 175.000 euro. De forse toename is een gevolg van de vooruitgang in de commerciële opstart van de eerste twee goedgekeurde producten: Sotalol IV, een intraveneuze variant ter behandeling van hartritmestoornissen, en Maxigesic IV, een unieke intraveneuze combinatie van paracetamol en ibuprofen, als alternatief voor de zwaar verslavende opioïde pijnstillers. Sotalol IV wordt enkel in de Verenigde Staten verkocht via partner AltaThera. Het verkoopteam van Altha Thera ondervond de voorbije maanden hinder door covid-19-beperkingen voor de toegang tot ziekenhuizen. Maxigesic wordt via partner AFT Pharmaceuticals in zeven landen verkocht. Vorig jaar werd een distributie- en licentieovereenkomst getekend met Hikma voor de verkoop in de Verenigde Staten. Momenteel loopt het registratieproces bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), die een beslissing neemt op 30 juni. De Amerikaanse markt is de belangrijkste, met een verwachte groei van de post-operatieve pijnstillersmarkt van 1,1 miljard dollar in 2019 tot 2,6 miljard in 2028. Hyloris boekte een nettoverlies van 11,6 miljoen euro tegenover 7,2 miljoen in 2020. De toename was een gevolg van een eenmalige betaling van 5,8 miljoen euro aan Alter Pharma, in ruil voor de ontbinding van alle verplichtingen voor een aantal producten uit de pijplijn. De pijplijn werd vorig jaar uitgebreid met vier nieuwe kandidaat-producten. Vooreerst was er de investering van 4,3 miljoen euro in een samenwerking met Purna Female Healthcare voor de ontwikkeling van een combinatiemiddel tegen weerkerende vaginale schimmelinfecties. Voor dat product loopt een fase II-studie, met verwachte resultaten in de tweede jaarhelft. Daarnaast was er de licentiename van CRD-102, een orale toepassing van milrinone die in de klinische studiefase zit voor vergevorderde hartfalenpatiënten. Verder werd een deal aangekondigd met Pleco Therapeutics voor de ontwikkeling van zogenaamde plecoidmiddelen ter ondersteuning van kankerbehandelingen. In december volgde een samenwerking met Vaneltix Pharma voor de ontwikkeling en de verkoop van Alenura, een nieuw type blaasspoelingsmiddel. Dit jaar start een fase II-studie, met verwachte resultaten eind 2023. Tot slot verwierf Hyloris een innovatieve technologie van Roshan Pharmaceuticals die de ontwikkeling van een intraveneuze toepassing van aspirine in hartfalen zal versnellen. De laatste klinische studie start begin 2022 en de indiening van de goedkeuringsaanvraag is eind 2023 voorzien.In 2022 verwacht Hyloris vier nieuwe moleculen aan te pijplijn toe te voegen. Het doel blijft tegen eind 2024 de pijplijn uit te breiden naar dertig kandidaat- of goedgekeurde producten. De kaspositie zakte vorig jaar met 13,4 miljoen euro tot een nog altijd heel comfortabele 50 miljoen. Daar tegenover staat een aandeelhouderslening van 11,8 miljoen euro die eind 2022 vervalt. Op basis van de verwachte verdere uitrol van de verkoop van Sotalol IV en Maxigesic mikken analisten voor 2022 op een groepsomzet van 10,3 miljoen euro. ConclusieIn afwachting tankte Hyloris 15 miljoen euro bij door de uitgifte van 967.000 aandelen tegen 15,50 euro per aandeel. We zijn tevreden met die operatie en de globale vooruitgang. We verwachten bij Hyloris niet de enorme schommelingen zoals bij een biotechbedrijf, maar eerder een graduele waardestijging. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 16,44 euroTicker: HYL BBISIN-code: BE0974363955Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 440,5 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -