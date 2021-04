Hyloris, dat sinds juni 2020 noteert op Euronext Brussel, heeft een duidelijk en agressief plan, een heel ervaren management en het is stevig gefinancierd. Het risico is beperkter en gespreid.

Hyloris noteert sinds juni 2020 op Euronext Brussel. Het bedrijf werd in 2012 opgericht door serieondernemer en CEO Stijn Van Rompay (bekend van onder meer Docpharma, Uteron Pharma en Alter Pharma) en chief business development officer Thomas Jacobsen. Samen bezitten de oprichters 40 procent van de aandelen. Anders dan een traditioneel farma- of biotechbedrijf ontwikkelt Hyloris geen nieuwe chemische entiteiten (een product dat geen goedgekeurd actieve bestanddelen bevat), maar vertrekt het van bestaande, goedgekeurde producten waarvan het patent is vervallen. Hyloris maakt dat vervallen product niet na zoals een generisch bedrijf, maar het ontwikkelt er verbeterde en gepatenteerde producten mee, zoals herformuleringen, nieuwe toedieningsvormen of de combinatie van twee of meer producten. Het enorme voordeel is dat de producten het beperktere, en daardoor snellere en minder risicovolle 505 (b) (2)-ontwikkelingstraject doorlopen. De naam van Hyloris verwijst daarom naar 'high yield, low risk'. Het ervaren team rond CEO Van Rompay werkt samen met specialisten, met als leidraad dat het product een verschil moet maken voor de patiënt, de dokters en de verzekeraars, en in maximaal zeven jaar tijd en voor maximaal 7 miljoen euro moet kunnen worden ontwikkeld. Tussen 2013 en 2018 bedroeg de gemiddelde piekverkoop van de 505 (b) (2)-producten 200 miljoen dollar. Twee goedgekeurde producten van Hyloris zitten in de commerciële opstartfase: Sotalol IV, een intraveneuze variant voor de behandeling van hartritmestoornissen, en Maxigesic IV, een intraveneuze combinatie van paracetamol en ibuprofen, als alternatief voor de zwaar verslavende opioïde pijnstillers. Zowel Sotalol IV (via AltaThera in de Verenigde Staten) als Maxigesic IV (via AFT Pharma, wereldwijd) worden door een partner gecommercialiseerd.Verder is er een pijplijn van elf kandidaat-geneesmiddelen, die in theorie tegen eind 2024 goedgekeurd kunnen zijn, naast twee generische producten. Het management heeft de steile ambitie elk jaar gemiddeld vier nieuwe kandidaat-producten aan de pijplijn toe te voegen. Dit jaar werd al een nieuwkomer aangekondigd door de investering tot 4,3 miljoen euro in een samenwerking met Purna Female Healthcare voor de ontwikkeling van een combinatiemiddel tegen weerkerende vaginale schimmelinfecties, waarvoor vandaag geen effectieve behandeling is. De blikvanger in de pijplijn zijn de producten voor de behandeling van hartproblemen. Voor vier van de vijf producten wil Hyloris zelf de verkoop verzorgen in de Verenigde Staten. Het eerste van die producten kan in 2023 op de markt komen. De beursgang van eind juni 2020 ging gepaard met de uitgifte van 5,75 miljoen aandelen tegen 10,75 euro per aandeel. Initieel mikte de groep op de uitgifte van 5 miljoen aandelen tegen 10 à 11,5 euro per aandeel. Inclusief een gedeeltelijke uitoefening van de overallocatie-optie (tot 15% extra aandelen) heeft Hyloris 5,99 miljoen aandelen uitgegeven, of een bruto-opbrengst van 64,4 miljoen euro. De kaspositie op 31 december 2020 bedroeg 64,4 miljoen euro. Dat geld volstaat om het ontwikkelingsplan voor de komende drie jaar uit te voeren. We starten de opvolging van Hyloris met een koopadvies. Het bedrijf heeft een duidelijk en agressief plan, een heel ervaren management en is stevig gefinancierd. Niet alle moleculen zullen succesvol op de markt komen, maar het risico is beperkter en gespreid. De uitgebreide pijplijn verzekert een regelmatige nieuwsstroom. Het bedrijf kan vanaf 2024 winstgevend worden onder impuls van de toepassingen tegen hartproblemen. Dit aandeel past in een ruimere aandelenportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: HoogRating: 1CKoers: 12,3 euroTicker: HYL BBISIN-code: BE0974363955Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 317,7 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +18,4% sinds IPOKoersverschil sinds jaarbegin: +27,6%Dividendrendement: -