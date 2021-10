Hyloris blijft onder impuls van CEO Stijn Van Rompay gestaag timmeren aan het uitgestippelde traject van bij de beursgang in juni 2020. Hyloris ontwikkelt zelf geen nieuwe chemische entiteiten, maar werkt met bestaande producten waarvan het patent is vervallen. In tegenstelling tot een generisch bedrijf maakt Hyloris het vervallen product niet gewoon na, maar ontwikkelt het er verbeterde en gepatenteerde producten mee, zoals herformuleringen, nieuwe toedieningsvormen of combinaties van twee of meerdere producten.

Hierdoor is het ontwikkelingstraject sneller en minder risicovol. Hyloris streeft naar een maximale ontwikkelingsperiode van zeven jaar, voor een kostprijs van gemiddeld 7 miljoen euro. Er zitten twee producten in de commerciële opstartfase: Sotalol IV, een intraveneuze variant ter behandeling van hartritmestoornissen, en Maxigesic IV, een unieke intraveneuze combinatie van Paracetamol en Ibuprofen, als alternatief voor de zwaar verslavende opioïde pijnstillers. Sotalol wordt alleen in de Verenigde Staten verkocht, via de partner AltaThera. Na een kapitaalverhoging is het verkoopteam uitgebreid, wat een basis moet leggen voor omzet vanaf 2022. Maxigesic IV wordt verdeeld door AFT Pharmaceuticals. Momenteel wordt het product in vijf landen verkocht: Australië en Nieuw-Zeeland (zonder inkomsten voor Hyloris), de Verenigde Arabische Emiraten, en sinds afgelopen zomer Duitsland en Oostenrijk. Het product is in 27 landen goedgekeurd, onlangs nog in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In de meeste landen werkt AFT Pharmaceuticals met een lokale verdeler. Eerder dit jaar tekende AFT zo'n deal in de VS (met Hikma Pharmaceuticals) en het is wachten op de goedkeuringsaanvraag, al dan niet met een versneld goedkeuringstraject. Vanaf 2022 verwachten we een versnelling in de omzet van Maxigesic IV. In analistenmodellen weerspiegelt Maxigesic IV 10 tot 15 procent van het koersdoel.Ruim de helft van de waarde in de analistenmodellen wordt toegedicht aan de portefeuille voor cardiovasculaire toepassingen. Naast Sotalol werd onlangs een zesde molecule aan die portefeuille toegevoegd met de licentiename van CRD-102, een orale toepassing van Milrinone die in klinische studiefase zit voor vergevorderde hartfalenpatiënten. De laatste (pivotale) klinische studie start eind 2022 of begin 2023. Voor vijf van de zes cardiovasculaire moleculen zal Hyloris zelf de verkoop in de Verenigde Staten verzorgen. Deze producten kunnen in 2023, 2024 en 2025 op de markt komen. Voor een intraveneuze toepassing van aspirine (HY-073) voor hartfalen verwierf Hyloris onlangs een innovatieve technologie van Roshan Pharmaceuticals die de ontwikkeling zal versnellen. De laatste klinische studie start begin 2022 en de indiening van de goedkeuringsaanvraag is gepland eind 2023. Momenteel bevat de portefeuille dertien (kandidaat)-producten, met de ambitie om er elk jaar vier aan toe te voegen. Met een kaspositie op 30 juni van 53,5 miljoen euro beschikt de groep over voldoende middelen om het ontwikkelingsplan uit te voeren.ConclusieHet aandeel van Hyloris bleef de voorbije zes maanden heel stabiel en reageerde positief op de recente nieuwsstroom. Het bedrijf is goed gefinancierd om het agressieve businessplan uit te voeren. Het heeft heel wat ijzers in het vuur, met het grootste potentieel voor cardiovasculaire toepassingen. Vanaf 2024 mogen de eerste winstcijfers worden verwacht. We verwachten geen enorme schommelingen zoals bij een biotechbedrijf, maar eerder een graduele waardestijging. We willen daar met de voorbeeldportefeuille op inspelen.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 15,10 euroTicker: HYL BBISIN-code: BE0974363955Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 386,2 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +57%Dividendrendement: -