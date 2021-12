De liquiditeitspositie is comfortabel, maar kalft wef af.



Het derde kwartaal was voor IAMGold minder dramatisch dan het vorige, maar er bleef weinig reden om te juichen. De mijnen van de groep produceerden 153.000 troy ounce goud, meer dan de 139.000 van een kwartaal eerder maar minder dan in dezelfde periode in 2020. De totale productiekosten schoten de hoogte in naar 1508 dollar per troy ounce, een kwart hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In combinatie met de lagere verkoopprijs (-6%) was dat nefast voor de bruto-opbrengst per troy ounce verkocht goud. Die kelderde van 700 dollar vorig jaar naar amper 280 dollar nu (-60%). Bovendien kwam het verkoopvolume lager uit, waardoor de omzet daalde met 12,2 procent naar 294,1 miljoen dollar. IAMGold boekte een aangepast nettoverlies van 20,1 miljoen dollar of 4 dollarcent per aandeel. Een jaar eerder was er nog een winst van 11 dollarcent per aandeel. Bij het door aardverschuivingen geplaagde Westwood in Canada is geen beterschap in zicht. Enkel het deel Grand Duc met low-grade-ertsen is er operationeel. De output bleef beperkt tot 7000 troy ounce. Rosebel in Suriname deed het met 40.000 troy ounce beter dan in het tweede kwartaal, maar blijft achter op 2020. De gemiddelde productiekosten bedragen dit jaar gemiddeld 1875 dollar, waardoor de mijn verlieslatend is. Essakane in Burkina Faso tekende met 106.000 troy ounce voor 69 procent van de totale productie. Dankzij de lage productiekosten daar (1033 dollar) bleef IAMGold op groepsniveau winstgevend. Ander goed nieuws kwam van de uitstekende exploratieresultaten in de Gosselin Deposit nabij Coté Gold (Ontario, Canada), dat nu in ontwikkeling is. De jaarprognoses, na het tweede kwartaal verlaagd, bleven wel intact. IAMGold verwacht een output tussen 565.000 en 605.000 troy ounce goud en productiekosten tussen 1395 en 1435 dollar. Na drie kwartalen in 2021 bedraagt de output 448.000 troy ounce en liggen de productiekosten op 1387 dollar.Voor groei blijft het wachten op Coté Gold, dat in het beste geval in de tweede helft van 2023 operationeel zal zijn. De kostprijs voor de bouw van de mijn wordt geschat op 1,125 tot 1,175 miljard dollar, maar dat kan stijgen door de kosteninflatie (energie, arbeid, grondstoffen). Het is nog onzeker of IAMGold de bouw volledig kan financieren zonder bijkomende kapitaaloperatie. Dat zal afhangen van de vrije kasstromen. Daarvoor moeten de prestaties van de andere activa verbeteren en moet vooral de goudprijs omhoog. Tijdens het derde kwartaal was er een negatieve vrije kasstroom van 60,6 miljoen dollar. Sinds de start van 2021 is dat 185,6 miljoen dollar negatief. IAMGold had eind september 748,3 miljoen dollar in kas, 83 miljoen dollar minder dan een kwartaal eerder. De langetermijnschuld bedraagt 466,8 miljoen dollar. Naast de nettocashpositie van 281,5 miljoen is er nog een kredietlijn van 500 miljoen beschikbaar. Er zijn geen extra middelen om tegelijk met Coté Gold ook Boto Gold in Senegal in eigen beheer te ontwikkelen. Mogelijk wordt dat project verkocht of zoekt IAMGold een partner.ConclusieOndanks de koersklim met bijna de helft sinds het dieptepunt van september is IAMGold tegen 0,6 keer de boekwaarde nog goedkoop. Dat is heeft een reden, want met uitzondering van Essakane stapelen de ontgoochelingen zich op. Op Coté Gold blijft het nog zeker twee jaar wachten. Op de korte termijn moet het koerspotentieel dus vooral van een hogere goudprijs komen. De liquiditeitspositie is comfortabel, maar kalft kwartaal na kwartaal af, zolang de vrije kasstroom negatief blijft. We evalueren de positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1CKoers: 3,08 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,5 miljard dollarK/w 2020: 34Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -7%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: -