Groei zit er niet meteen in voor IAMGold. Voor snelle koerswinsten is het hopen op een overname. En dat is een realistisch scenario, want IAMGold is financieel gezond en heel goedkoop.

Het kwartaalrapport van de gouddelver IAMGold werd overschaduwd door een nieuwe aardbeving eind oktober in het Westwood-mijncomplex in Canada. De ondergrondse activiteiten werden voor onbepaalde tijd opgeschort. Met Fayolle en Rouyn is er de komende jaren wel uitbreidingspotentieel in Westwood. Toch zal IAMGold zijn opties met Westwood moeten heroverwegen. De mijn eist in verhouding tot haar bijdrage aan de productie te veel aandacht op, terwijl het management andere katten te geselen heeft. In het eerste kwartaal van 2021 komt er meer duidelijkheid over de toekomst van Westwood. Daarom gaf het management nog geen prognoses voor 2021. Zonder de bijdrage van die mijn moet IAMGold het stellen met de bijdragen van Essakane (Burkina Faso) en Rosebel (Suriname). In het ene land heerst een burgeroorlog, in het andere chronische sociale onrust. De productieprognose voor het hele boekjaar is al voor de derde keer dit jaar neerwaarts bijgesteld. De nieuwe schatting gaat uit van 630.000 tot 680.000 troy ounce, tegenover 645.000 tot 700.000 voorheen. Westwood zal 70.000 tot 80.000 troy ounce opleveren, tegenover de verwachte 85.000 tot 100.000. De groepsproductie steeg op kwartaalbasis licht van 155.000 naar 159.000 troy ounce. Ook de productiekosten klommen naar 1206 dollar per troy ounce (+6%). Essakane stond met een output van 94.000 troy ounce in voor bijna 60 procent. De productiekosten zijn wel de laagste van de groep. In het derde kwartaal werden ertsen met een hoger goudgehalte ontgonnen, wat de productieklim met 13 procent tegenover het tweede kwartaal verklaart. De output van Rosebel daalde van 52.000 naar 42.000 troy ounce, nadat de productie er door coronamaatregelen enkele weken was stilgelegd. De productiekosten lagen er met 1164 dollar wel nog onder het groepsgemiddelde. Dat was anders bij Westwood, waarvan de productiekosten met 1515 dollar flink daarboven lagen.IAMGold verkocht in het derde kwartaal 162.000 troy ounce tegen gemiddeld 1908 dollar, een flinke vooruitgang tegenover het tweede kwartaal (1724 dollar). Dat leverde een omzetstijging met 22 procent op tot 335,1 miljoen dollar, terwijl ook de aangepaste nettowinst (52,1 miljoen dollar) een flinke sprong maakte. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 7,2 miljoen dollar. Samen met joint-venturepartner Sumitomo werd deze zomer de bouw van het Coté Gold-project in Canada gestart. Het aandeel van IAMGold in de kosten wordt op 900 miljoen dollar begroot. Over Boto Gold in Senegal is nog geen beslissing genomen. De bouwvergunning voor die openputmijn is binnen, maar zowel een verkoop als een ontwikkeling in eigen beheer blijft mogelijk. IAMGold boekte een vrije kasstroom van 80 miljoen dollar, wat het totaal sinds begin dit jaar op 145,5 miljoen dollar brengt. Het had na het derde kwartaal 928 miljoen dollar in kas, aangevuld met een kredietlijn van 500 miljoen dollar. Samen met de verwachte vrije kasstromen van de komende kwartalen moet dat voldoende zijn om de bouw van Coté Gold te financieren zonder bijkomende schulden. De oude obligatielening (7%) van 400 miljoen dollar, die in 2025 vervalt, werd vervangen door een nieuwe van 450 miljoen met een langere looptijd (2028) en een lagere rentevoet (5,75%).IAMGold heeft verscheidene projecten in de pijplijn, maar op een substantiële productiestijging is het wachten tot eind 2023, als Coté Gold operationeel wordt. Voor snelle koerswinsten is het hopen op een overname. Dat is een realistisch scenario, want IAMGold is financieel gezond en tegen 0,7 keer de boekwaarde heel goedkoop. Beleggers kunnen profiteren van de appelflauwte van de goudprijs om IAMGold voor een prikje in te slaan. Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1C Koers: 3,33 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,6 miljard dollarK/w 2019: 98Verwachte k/w 2020: 7Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -