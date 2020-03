De productiecijfers van 2019 had IAMGold eerder al bekendgemaakt, zodat daar geen verrassingen meer waren bij het kwartaalrapport. De afboeking op Westwood viel wel op een koude steen.

Door seismische activiteit werd de productie in de mijn in het Canadese Ontario vorig jaar een tijd stilgelegd en een deel van het personeel werd ontslagen. Aanvankelijk werd voor 2019 nog op een output van 110.000 troy ounce gerekend, maar het werd 91.000 troy ounce. IAMGold werkt aan een nieuw mijnplan, maar de output zal onvermijdelijk lager uitkomen dan de voorgaande jaren. Daardoor daalde de boekwaarde van de mijn met 395 miljoen dollar. Op de verkoop van de uitgeputte Sadiola-mijn in Ghana, een joint venture met AngloGold Ashanti, boekte IAMGold een waardevermindering van 45,7 miljoen dollar. Tegelijk nam het een deel van de eerdere afboeking op Essakane (122 miljoen dollar) terug. Ook een deel van de afboeking op Westwood kan later worden teruggenomen. Boekhoudkundige waardeverminderingen hebben geen impact op de kasstromen, maar dus wel op de boekwaarde. Dat kan gevolgen hebben indien een bedrijf schuldafspraken (convenanten) heeft met kredietverstrekkers. In het geval van IAMGold is dat niet aan de orde. De gouddelver heeft 865 miljoen dollar aan liquiditeiten en een uitstaande schuld van 400 miljoen dollar. De comfortabele netto cashpositie en een kredietlijn van 500 miljoen dollar maken dat de afboeking afgezien van de lagere boekwaarde geen gevolgen heeft. Door de waardeverminderingen was er over het boekjaar 2019 wel een groot nettoverlies van 373,3 miljoen dollar, of 0,8 dollar per aandeel. Het aangepaste nettoverlies bleef beperkt tot 18,3 miljoen dollar, of 4 dollarcent per aandeel, tegenover een winst van 6 dollarcent in 2018. De operationele winst uit mijnbouwactiviteiten steeg wel met ruim een kwart naar 367,5 miljoen dollar.Over het volledige boekjaar dook het productiecijfer met 762.000 troy ounce (-13%) net iets onder de lat. Behalve in Westwood daalde ook de productie in Essakane (Burkina Faso) en Rosebel (Suriname). Beide mijnen ontgonnen minder rijke ertsen (lagere grades), maar realiseerden wel positieve kasstromen. De totale productiekosten lagen met 1124 dollar per troy ounce 6 procent hoger dan een jaar eerder. IAMGold legt de lat laag voor 2020 met een verwachte output tussen 700.000 en 760.000 troy ounce goud. De bijdrage van Sadiola, dat vorig jaar 52.000 troy ounce goud produceerde, valt weg. Voor de drie andere mijnen verwacht IAMGold gemiddeld een iets hogere productie. De totale productiekosten zullen tussen 1100 en 1150 dollar uitkomen. In 2020 zal de productie verder aantrekken naar 760.000 tot 840.000 troy ounce goud. IAMGold heeft twee projecten die nagenoeg productierijp zijn: Côté Gold in Canada en Boto Gold in Senegal. Die laatste kan met 1,6 miljoen troy ounce aan reserves jaarlijks 130.000 troy ounce goud produceren tegen 842 dollar per troy ounce. Cote Gold is groter en beschikt over 7,3 miljoen troy ounce aan bewezen goudreserves. Maar ook de bouwkosten zijn hoger en IAMGold zal een partner moeten zoeken. In principe moet IAMGold de komende maanden de knoop doorhakken over beide projecten: zelf ontwikkelen (al dan niet met partner) of verkopen. Bij hogere goudprijzen stijgt ook de waarde van reserves. Die bedroegen eind vorig jaar 16,7 miljoen troy ounce.ConclusieVorig jaar was operationeel zonder meer een ontgoochelend jaar. Wat productie en kosten betreft, wordt 2020 een overgangsjaar en zal er pas volgend jaar vooruitgang zijn. Ook na de waardevermindering op Westwood noteert IAMGold tegen amper 0,6 keer de boekwaarde en dit met een stevige netto cashpositie en twee projecten die zo goed als productierijp zijn. Ook in verhouding tot de reserves is IAMGold een van de goedkoopste gouddelvers.Advies : koopwaardig Risico : gemiddeld Rating : 1BKoers: 2,92 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,4 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: -