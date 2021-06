IAMGold behoort volgens alle maatstaven tot de goedkoopste gouddelvers. Dat is niet zonder reden want door een ongunstige samenloop van omstandigheden waren de prestaties de voorbije jaren ontgoochelend.

IAMGold nam een trage start in 2021, maar de jaardoelstellingen komen voorlopig niet in gevaar. De groepsproductie daalde op jaarbasis met 7 procent naar 156.000 troy ounce, terwijl de productiekosten met 1238 dollar ruim 200 dollar boven het sectorgemiddelde lagen. Door de hogere goudprijs draaide IAMGold wel een hogere omzet (+8%) en boekte de groep een winst van 19,5 miljoen dollar, tegenover nog een verlies een jaar eerder. Essakane (Burkina Faso) moest eens te meer de meubels redden. De mijn levert na een productiestijging met 21 procent bijna twee derde van de groepsoutput. Rosebel (Suriname) had te kampen met overvloedige neerslag en de naweeën van de coronapandemie, waardoor de productie met 26 procent daalde naar 47.000 troy ounce. Bij Westwood ligt de ondergrondse productie nog altijd stil na de aardverschuiving van vorig jaar.IAMGold verwacht een betere tweede jaarhelft. De jaarprognose blijft gehandhaafd: een output tussen 630.000 en 700.000 troy ounce en productiekosten tussen 1230 en 1280 dollar. De bouw van Coté Gold was begin april voor een vijfde compleet. De mijn zal wellicht pas begin 2024 operationeel zijn. Met de extra output (initieel 469.000 troy ounce per jaar) zal IAMGold voor het eerst voorbij de grens van 1 miljoen troy ounce op jaarbasis gaan. Bij Boto Gold in Senegal is de vergunning al sinds 2019 binnen. Het project is voor 90 procent in handen van IAMGold (10% voor de Senegalese overheid) en zit nog in de fase van de haalbaarheidsstudie. Er is nog geen beslist of IAMGold het project zelf ontwikkelt of verkoopt. Op dit moment kan de groep twee grote projecten niet aan. Er is ook geen haast bij, want een hogere goudprijs zal de waarde van Boto alleen maar doen toenemen. Boto beschikt over 1,4 miljoen troy ounce reserves.De groepsreserves werden dit jaar met 17 procent neerwaarts bijgesteld naar 13,94 miljoen troy ounce. Dat heeft vooral te maken met de verkoop van de Sadiola-mijn in Mali (-1,6 miljoen) en de verlaagde reserveschatting bij Westwood (-0,5 miljoen). Als we de ondernemingswaarde van 1,34 miljard dollar afzetten tegenover de reserves, komen we voor IAMGold aan minder dan 100 dollar per troy ounce reserves. Dat is in vergelijking met de sectorgenoten erg laag. Rosebel heeft met 4,15 miljoen troy ounce een levensduur van 17 jaar. Voor Essakane (3 miljoen) is dat 8 jaar en voor Westwood (626000 troy ounce) 10 jaar. Die cijfers houden geen rekening met toekomstige uitbreidingen. Aan het einde van het eerste kwartaal stond voor 967,8 miljoen dollar cash en investeringen op de balans. De langtermijnschuld bedraagt 466,7 miljoen dollar, waarvan het grootste deel bestaat uit een obligatielening van 450 miljoen dollar (5,75%), die in oktober 2028 afloopt. Inclusief leaseverplichtingen bedraagt de nettocashpositie 435,5 miljoen dollar. De beschikbare liquiditeit wordt aangevuld met een kredietlijn van 500 miljoen dollar. De financiële reserves en de kasstromen volstaan om de ontwikkeling van Coté Gold te financieren. In principe is er zelfs ruimte voor een aandelenaankoop, wat gezien de lage waardering (0,6 keer boekwaarde) gunstig zou zijn voor het bedrijf en de aandeelhouders.IAMGold behoort volgens alle maatstaven tot de goedkoopste gouddelvers. Dat is niet zonder reden want door een ongunstige samenloop van omstandigheden waren de prestaties de voorbije jaren ontgoochelend. Groei komt er pas zodra Coté Gold operationeel is, en daarop is het nog meer dan twee jaar wachten. In afwachting is het neerwaartse koersrisico wel beperkt en zal IAMGold meebewegen op de golven van de goudprijs. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1B Koers: 3,17 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,5 miljard dollarK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -