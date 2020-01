De negatieve reactie van de markt op de productiecijfers van IAM Gold biedt een extra koopkans.

De edelmetalen hielpen de voorbeeldportefeuille aan het eind van vorig jaar nog aan een beter rendement dan dat van de belangrijkste indexen, maar aan het begin van 2020 gaan ze alle kanten uit. Afgelopen week publiceerden al enkele goud- en zilvermijnen hun productiecijfers over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2019. Het beeld was gemengdOp de definitieve jaarcijfers is het nog wachten tot 19 februari, maar IAMGold gaf wel al zijn productiecijfers vrij. De mijnen van de groep produceerden vorig jaar gezamenlijk 762.000 troy ounce goud, een fractie lager dan de onderkant van de vooropgestelde vork van 765.000 tot 810.000. De markt reageerde opnieuw teleurgesteld. Dat is geen verrassing, want IAMGold heeft een moeilijk jaar achter de rug met operationele problemen bij Westwood en sociale onrust bij Rosebel. De totale productiekosten komen aan de bovenkant van de vooropgestelde 1090 tot 1130 dollar uit. Voor het boekjaar 2020 stelt het management een productiecijfer voorop tussen 700.000 en 760.000 troy ounce goud en een productiekostprijs tussen 1100 en 1150 dollar. Dat cijfer houdt al rekening met de verkoop van Sadiola (belang van 41%). Voorzichtigheidshalve ging IAMGold uit van een status quo bij Westwood, hoewel het vierde kwartaal het beste van 2019 was. In de tweede jaarhelft zouden de kosten dalen, naarmate de bijdrage van Saramacca (Rosebel) verder toeneemt. Die trend zal zich doorzetten in 2021, wanneer de output terug zou klimmen naar 760.000 à 840.000 troy ounce. Ook de productiekosten zouden dan dalen in vergelijking met dit jaar. De cashpositie van IAMGold was eind vorig jaar gestegen tot 850 miljoen dollar. Daar stond een langetermijnschuld van 400 miljoen dollar tegenover. CEO Stephen Letwin gaat op 1 maart met pensioen en wordt vervangen door operationeel directeur Gordon Stothart, die al twaalf jaar in dienst van het bedrijf is. De negatieve marktreactie na de productiecijfers biedt een extra koopkans (rating 1C).Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1CKoers: 3,01 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,41 miljard dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 16Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: -