IAMGold heeft een ontgoochelende jaarstart achter de rug, die slechts gedeeltelijk toe te schrijven is aan de coronacrisis.

Zijn drie mijnen produceerden tussen januari en maart 170.000 troy ounce goud, een nieuw dieptepunt. De productiekosten bedroegen gemiddeld 1230 dollar. Vorig jaar bedroeg de output nog 185.000 troy ounce en lagen de productiekosten op 1086 dollar. IAMGold verkocht slechts 159.000 troy ounce goud, maar dankzij de hogere goudprijs was er toch 9 procent meer omzet (274,5 miljoen dollar) dan een jaar eerder. Essakane (84.000 troy ounce, -10.000) in Burkina Faso heeft de laagste kostenstructuur (1054 dollar), al is dat relatief. Tegen eind dit jaar zou de capaciteit van de verwerkingsinstallatie met 10 procent stijgen. Rosebel in Suriname verwerkt tijdelijk minder rijke ertsen uit voorraden, waardoor de productiekosten klommen naar 1248 dollar. Bij Westwood (29.000 troy ounce, -7000) blijft het wachten op een herziening van het mijnplan. De Canadese mijn ging gedwongen in onderhoudsmodus tussen 26 maart en 15 april, maar is nu weer actief. IAMGold verlaagt de productieprognose voor 2020 van 700.000-760.000 naar 685.000-740.000 troy ounce. De prognose voor volgend jaar (760.000-840.000 troy ounce) blijft overeind. De kostenprognose gaat van 1100 tot 1150 naar 1195 tot 1245 dollar. Dat is flink hoger dan vorig jaar (1124 dollar) en 20 procent boven het sectorgemiddelde. De gouddelver boekte nog een bedrijfswinst (ebitda) van 37,1 miljoen dollar, maar netto was er 34,4 miljoen dollar verlies, of 7 dollarcent per aandeel. Door de hogere goudprijs stegen de royaltybetalingen, terwijl ook het indekken van de energieprijzen geld kost. Het management verlaagde de prognose voor de kapitaaluitgaven van 370 naar 345 miljoen dollar. Dat is nog steeds behoorlijk boven het niveau van vorig jaar (275 miljoen). Dat cijfer zou volgend jaar weer dalen naar 250 miljoen. De geplande afschrijvingslasten dalen met 10 miljoen dollar, naar 250 tot 260 miljoen dollar. IAMGold verwacht ook 30 tot 45 miljoen dollar belastingen te betalen. Na het eerste kwartaal zat 802 miljoen dollar in de kas, aangevuld met een kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar. Daar staat een langetermijnschuld van 400 miljoen dollar tegenover, die in april 2025 vervalt. Minder goed nieuws is dat IAMGold al sinds begin 2018 de negatieve vrije kasstromen blijft opstapelen. In het eerste kwartaal was er opnieuw een negatieve vrije kasstroom van 23,8 miljoen dollar. Enkel in het vierde kwartaal van vorig jaar werd die trend even doorbroken, doordat IAMGold eenmalig 170 miljoen dollar incasseerde als aanbetaling op een hedge-overeenkomst waarbij het in 2022 150.000 troy ounce goud moet leveren. Over de plannen met de productierijpe projecten Coté Gold (Québec) en Boto Gold (Senegal) bestaat nog geen duidelijkheid. Die zou er tegen deze zomer wel komen. Die opties zijn ontwikkelen in eigen beheer, samen met een partner of verkopen. Beide projecten zelf financieren en bouwen is niet realistisch. Gezien IAMGold niet in geldnood zit, is een verkoop ook niet de meest logische optie.ConclusieDe hoge kostenstructuur blijft een pijnpunt. Het is ontgoochelend dat IAMGold zelfs tegen een goudprijs van ruim 1600 dollar geen winst maakt. Bovendien ligt de opwaartse bijstelling van de kosten weer hoger dan bij gouddelvers met een gelijkaardig profiel. Bij gebrek aan operationele beterschap dit jaar is IAMGold vooral aangewezen op hogere goudprijzen. IAMGold is tegen 0,8 keer de boekwaarde wel erg goedkoop gewaardeerd. Het positieve advies blijft dan ook overeind.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1BKoers: 3,75 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,8 miljard dollarK/w 2019: 93Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: -