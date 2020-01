Het vierdekwartaalrapport van IBM bevatte bemoedigende elementen, maar of de grote ommekeer is ingezet, blijft erg onzeker.

De technologiegroep IBM boekte tussen oktober en december een omzet van 21,78 miljard dollar, of 0,1 procent meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in vijf kwartalen daalde de omzet niet. Dat cijfer lag 140 miljoen dollar boven de consensusprognose. De dure dollar - iets meer dan de helft van de inkomsten komt van buiten Noord-Amerika - had een negatieve impact van 0,6 procent op de omzet. Dat betekent dat de omzet bij constante wisselkoersen eigenlijk met 0,7 procent toenam. Over het hele boekjaar bleef de omzet vlak op 77,1 miljard dollar. IBM boekte in het vierde kwartaal een aangepaste nettowinst van 4,71 dollar per aandeel, of 2 dollarcent boven de verwachtingen. Door de lagere aandeleninkoop daalde de jaarwinst met 7 procent naar 12,81 dollar. De bescheiden omzetstijging in het vierde kwartaal was vooral te danken aan de sterke prestatie van de hardwareafdeling en de eerste bijdrage van het overgenomen Red Hat. De vrije kasstroom bedroeg in het vierde kwartaal 6 miljard dollar, wat het totaal voor 2019 op 11,9 miljard bracht. Door de lagere kostenbasis klom de operationele marge op jaarbasis met 2,3 procent naar 51,8 procent. Cloud & Cognitive Software (kunstmatige intelligentie, internet der dingen, beveiliging) blijft de grootste afdeling. De omzet van 7,24 miljard dollar lag 9 procent hoger dan een jaar eerder. De groei van Red Hat versnelt en ging in het vierde kwartaal werd voor het eerst voorbij 1 miljard dollar. De omzet van Global Technology Services, de infrastructuur- en cloudafdeling, boerde opnieuw met 5 procent achteruit en Global Business Services (consulting) presteerde vlak. De totale cloudomzet, gespreid over verschillende afdelingen, bedroeg 6,8 miljard dollar of iets meer dan 30 procent van de groepsomzet. IBM zet met Red Hat volop in op de hybride cloud, waarmee organisaties en bedrijven verschillende platformen combineren in hun IT-systemen. Over het volledige boekjaar lag de cloudomzet met 21,2 miljard dollar 14 procent hoger dan een jaar eerder. De Systems-afdeling (hardware) verraste positief met een omzetklim van 14 procent. IBM stelt voor het lopende boekjaar 2020 een winst per aandeel van 13,35 dollar voorop, wat op jaarbasis een groei met bijna 4 procent zou betekenen. De cashpositie was eind december gedaald naar 9 miljard dollar, tegenover nog 12,2 miljard dollar een jaar eerder. In de loop van 2019 haalde IBM geld op om de overname van Red Hat (34 miljard dollar) te financieren, wat de schulden in de hoogte joeg. Eind vorig jaar bedroeg de schuld (exclusief de financieringsdivisie IBM Global Financing) 14,6 miljard dollar. Na de overname van Red Hat in juli was dat cijfer opgelopen naar 48 miljard dollar. IBM heeft die schuld al met bijna 10 miljard dollar afgebouwd, onder meer door de inkoop van eigen aandelen op te schorten. Het dividend blijft overeind en kost IBM 1,4 miljard dollar op kwartaalbasis. Over het hele boekjaar keerde het 5,7 miljard dollar aan dividenden uit. Samen met de aandeleninkopen in de eerste helft van 2019 kwam de aandeelhoudersvergoeding uit op 7,1 miljard dollar. IBM mikt voor het lopende boekjaar op een vrije kasstroom van 12,5 miljard dollar en zelfs 13 miljard dollar in 2021.Het kwartaalrapport bevatte bemoedigende elementen, maar of de grote ommekeer is ingezet, blijft erg onzeker. Op lange termijn blijft het gebrek aan groei een heikel punt. Scenario's zoals een opsplitsing van het bedrijf doen de ronde, maar dat wordt werk voor de nieuwe CEO. Gezien de waardering en het hoge rendement, mag IBM in afwachting wel in portefeuille blijven. Advies: afwachten/houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 143,89 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 127,4 miljard dollarK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 11Koersverschil 12 maanden: +13,5%Koersverschil sinds jaarbegin: +7,5%Dividendrendement: 4,5%