IBM besliste vorig jaar te focussen op cloudsoftware, consulting en de verkoop van specifieke hardwareproducten. De afdeling infrastructuurbeheer (Global Technology Services) werd niet langer tot de kernactiviteiten gerekend en IBM splitste die af in een afzonderlijk bedrijf, Kyndryl. In het voorbije tweede kwartaal speelde de dure dollar IBM parten.

Dat zal ook in de tweede jaarhelft nog het geval zijn. Aanvankelijk werd de impact op 3 tot 4 procent van de omzet geschat, maar nieuwe prognoses geven 6 procent aan. Dat komt overeen met ongeveer 3,5 miljard dollar op jaarbasis en is zelfs voor een bedrijf met de omvang van IBM niet niks.

...

Dat zal ook in de tweede jaarhelft nog het geval zijn. Aanvankelijk werd de impact op 3 tot 4 procent van de omzet geschat, maar nieuwe prognoses geven 6 procent aan. Dat komt overeen met ongeveer 3,5 miljard dollar op jaarbasis en is zelfs voor een bedrijf met de omvang van IBM niet niks.In het tweede kwartaal klom de groepsomzet met 9 procent naar 15,54 miljard dollar, een stuk boven de consensusprognose van 15,18 miljard. Exclusief valutaverschillen bedroeg de groei 16 procent. De operationele winst klom naar 1,47 miljard tegenover 810 miljoen vorig jaar, maar de bruto winstmarge daalde op jaarbasis van 55,2 naar 53,4 procent. Dat komt door stijgende kosten voor componenten en hogere lonen, met name in de consultingafdeling. De winst per aandeel kwam met 2,31 dollar wel boven de verwachte 2,27 dollar uit. De consensusprognose voor het volledige boekjaar 2022 ligt op 9,69 dollar per aandeel. De softwareafdeling groeide met 6,4 procent of meer dan 12 procent exclusief wisselkoersverschillen. IBM zet onder meer in op kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en de hybride cloud. Die laatste niche vormt de schakel tussen de publieke cloud en de private cloud van bedrijven. Het hybridecloudplatform (software en hardware gecombineerd) leverde de voorbije vier kwartalen een omzet van 21,7 miljard dollar op, een groei met 19 procent. De omzet uit consulting groeide met 9,8 procent. IBM wil de margedruk verminderen door de prijzen te verhogen. De omzet uit hardware steeg met bijna een vijfde. De verkoop van de zSystems-productlijn dikte zelfs met 69 procent aan. Dat kwam door de start van de verkoop van de nieuwe z16-mainframecomputer. In het eerste kwartaal was er nog een achteruitgang met 19 procent. De prognose voor de groepsomzet over het volledige boekjaar bedraagt 60,9 miljard dollar, een groei met 6 procent op jaarbasis. IBM realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 2,1 miljard dollar. Dat brengt het totaal over de eerste jaarhelft op 3,3 miljard dollar. De technologiegroep beschikte eind juni over 7,8 miljard dollar liquiditeiten. De schuld (exclusief de financieringsafdeling IBM Global Financing) bedroeg 38 miljard dollar. De prognose voor de vrije kasstroom over het volledige boekjaar werd licht verlaagd van 10 tot 10,5 miljard dollar naar 10 miljard dollar. De extreem hoge aandeleninkopen uit het verleden zijn er niet meer bij, maar IBM gooide het over een andere boeg met een groeiend dividend. Dat werd eerder dit jaar opgetrokken naar 1,65 dollar op kwartaalbasis. Dat is tegen de huidige koers goed voor een rendement van meer dan 5 procent. IBM keerde in de eerste jaarhelft voor 3 miljard dollar aan dividenden uit.ConclusieIBM deed het dit jaar een stuk minder slecht dan de technologiesector, maar was voordien ook veel minder hard gestegen. Big Blue kan sinds vorig jaar weer aanknopen met omzetgroei, die in 2022 wel gedeeltelijk wordt gefnuikt door de dure dollar. De groep beschikt in verschillende niches nog over een sterke marktpositie en koppelt positieve kasstromen aan een hoog en groeiend dividend. Dit hoge rendement, gekoppeld aan een erg redelijke waardering, is de grootste troef van IBM dat bovendien ook redelijk gewaardeerd is. Vandaar de adviesverhoging.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 128,93 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 116 miljard dollarK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 13,5Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 5,1%