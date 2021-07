Het stabiel dividend is de grootste troef van het IBM-aandeel.

IBM pakte voor het tweede kwartaal op rij met omzetgroei uit. Ondanks het vrij lage groeicijfer (+3%) was het de hoogste omzetgroei in drie jaar. Aangepast voor valutaschommelingen evolueerde de omzet vlak. De omzet van 18,75 miljard dollar lag boven de consensusprognose van 18,3 miljard dollar. Na zes maanden in 2021 bedraagt de omzet 36,5 miljard dollar of 2 procent meer dan een jaar eerder. Rekening houdend met de wisselkoersverschillen was er een daling met 1 procent. Ook de winst van IBM lag boven de verwachtingen. De aangepaste nettowinst bedroeg 2,1 miljard dollar of 2,33 dollar per aandeel. Na zes maanden is dat 3,6 miljard dollar en 4,1 dollar per aandeel. De consensusprognose voor het volledige boekjaar 2021 bedraagt 10,91 dollar per aandeel. IBM zet in op de hybride cloud, kunstmatige intelligentie en beveiliging. Die markt is volgens topman Arvind Krishna op termijn goed voor 1 biljoen dollar. De hybride cloud is een combinatie van de publieke cloud (diensten zoals software en opslag via het internet) en de private cloud (eigen datacenters). Sinds de overname van Red Hat in 2019 beschikt IBM over zo'n hybride cloudplatform.De activiteit maakt deel uit van de afdeling Cloud & Cognitive Software, waarvan de omzet met 6 procent groeide (2,5% inclusief wisselkoersverschillen) naar 6,1 miljard dollar. De totale cloudinkomsten groeiden met 13 procent naar 7 miljard dollar. De consultingafdeling Global Business Services groeide met 12 procent tot 4,3 miljard dollar. De omzet van de hardware-afdeling Systems viel met 7 procent terug naar 1,7 miljard dollar. Nog voor het einde van het jaar wordt de infrastructuurafdeling Managed Infrastructure Services afgesplitst. Die maakt deel uit van de afdeling Global Technology Services (GTS) en realiseert een omzet van ongeveer 19 miljard dollar op jaarbasis. Kyndryl omvat activiteiten als productontwikkeling, testen, assemblage en aanverwante diensten. Het zal ook een deel van de groepsschuld meenemen. IBM realiseerde een vrije kasstroom van 1 miljard dollar of 1,6 miljard dollar als geen rekening wordt gehouden met herstructureringslasten en de afsplitsingskosten van Kyndryl. Over de eerste jaarhelft bedraagt de aangepaste vrije kasstroom 3,6 miljard dollar. IBM stelt voor het volledige boekjaar 11 tot 12 miljard dollar voorop. In de eerste jaarhelft werd 3 miljard dollar gespendeerd aan overnames waarvan 1,75 miljard in het tweede kwartaal.De uitkering van het kwartaaldividend kostte de groep 1,5 miljard dollar. Het dividend werd met 1 cent verhoogd en bedraagt 1,64 dollar per aandeel op kwartaalbasis. Dat is tegen de huidige koers goed voor een rendement van 4,6 procent. Vorig boekjaar werd 5,8 miljard dollar uitbetaald of ongeveer 75 procent van de nettowinst. IBM's cashpositie daalde ondanks de positieve kasstroom naar 8,2 miljard dollar. Dat komt door de terugbetaling van schulden en de overnames. De totale schuld bedroeg eind juni 55,2 miljard dollar of 6,4 miljard dollar minder dan eind december.ConclusieIBM is een technologiebedrijf dat niet als dusdanig wordt gewaardeerd. Het aandeel is geen investering voor beleggers die op zoek zijn naar omzet- en margegroei en dat zal niet meteen niet veranderen. De groei van de cloudactiviteiten weegt onvoldoende zwaar om op groepsniveau het verschil te maken. Met de afsplitsing van Kyndryl verdwijnt een activiteit met een negatieve groei. De hoge kasstromen garanderen een stabiel dividend. Dat is de grootste troef van IBM. Het aandeel is historisch correct gewaardeerd en mag in de portefeuille blijven.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 142,8 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 128 miljard dollarK/w 2020: 16,5Verwachte k/w 2021: 13Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 4,6%