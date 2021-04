In cloudcomputing en artificiële intelligentie mist IBM schaalgrootte.

Na enkele kwartalen met een omzetdaling op jaarbasis haalde IBM tussen januari en maart 17,7 miljard dollar omzet, 1 procent meer dan een jaar eerder. Maar die stijging is te danken aan de goedkopere dollar, die een valutawinst van 0,6 miljard dollar opleverde. Exclusief wisselkoersverschillen was er een daling van 2 procent.De omzet van de afdeling Cloud&Cognitive Software groeide met 1 procent, tot 5,4 miljard dollar. Arvind Krishna, de CEO van IBM, riep cloudcomputing en kunstmatige intelligentie uit tot een prioriteit. Over de afdelingen heen steeg de cloudomzet in het eerste kwartaal met 18 procent naar 6,5 miljard dollar, of 37 procent van de groepsomzet. Over de voorbije vier kwartalen loopt dat op naar 26,3 miljard. De hybride cloudoplossing Red Hat, die private en publieke platformen combineert, groeide met 15 procent. Die cijfers liggen boven het groepsgemiddelde, maar blijven ver achter op die van Microsoft (Azure) , Alphabet (Google Cloud) en Amazon (AWS). De consultingafdeling Global Business Services kampt nog met de naweeën van de coronapandemie. Er was een omzetdaling van 1 procent tot 4,2 miljard. Een lichtpuntje was een stijging van de winstgevendheid naar 28,2 procent. De hardwareafdeling Systems groeide met 2 procent, dankzij een sterke prestatie van de mainframes (IBM Z-series). De brutowinstmarge steeg op groepsniveau naar 46,3 procent (+1,2%). IBM wil focussen op de afdelingen met het grootste groeipotentieel en splitste daarom vorig jaar om de infrastructuurafdeling Managed Infrastructure Services (productontwikkeling, testen, assemblage en aanverwante diensten) af. Het afgesplitste bedrijf krijgt de naam Kyndryl. IBM wil de operatie in het vierde kwartaal afronden. Kyndryl staat in voor ongeveer een kwart van de groepsomzet en zal ook een deel van de schulden meenemen.IBM realiseerde een vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar, of 2,2 miljard dollar indien geen rekening wordt gehouden met herstructureringslasten en de afsplitsingskosten van Kyndryl. Op die basis bedraagt de vrije kasstroom over de voorbije vier kwartalen 11,6 miljard dollar. Voor het lopende boekjaar mikt IBM op 11 tot 12 miljard, voor 2022 op 12 tot 13 miljard.De omzet zal dit jaar hoger liggen dan in 2020, maar IBM gaf geen details. Wellicht volgt later een meer gedetailleerde prognose. De consensusverwachting gaat uit van 74 miljard dollar, tegenover 73,6 miljard vorig jaar. Het eerste kwartaal sloot IBM af met een brutoschuld van 56,4 miljard dollar, of 5,1 miljard minder dan drie maanden eerder. Daarvan is 18,3 miljard dollar toe te schrijven aan de financieringsdivisie IBM Global Financing. De cashpositie bedraagt 11,3 miljard dollar, wat een nettoschuld van 38,1 miljard oplevert. IBM stopte na de overname van Red Hat in 2019 met de inkoop van eigen aandelen, maar garandeert wel een mooi dividend, dat jaarlijks toeneemt. Nu keert de groep per kwartaal 1,63 dollar per kwartaal uit, goed voor 6 miljard dollar of ongeveer de helft van de vrije kasstroom. Tegen de huidige koers bedraagt het rendement 4,7 procent.ConclusieDe groeivooruitzichten zijn weinig indrukwekkend. In cloudcomputing en artificiële intelligentie mist IBM schaalgrootte tegenover de concurrentie, die veel diepere zakken heeft. De afsplitsing van de infrastructuurafdeling kan de groei opkrikken, maar is slechs 'financial engineering'. Na het stopzetten van de aandeleninkopen is de financiële positie wel verbeterd. De waardering is correct. Het stabiele dividend is de grootste troef van IBM.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 138,8 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 127 miljard dollarK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 12,5Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 4,6%