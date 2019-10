De vastgoedontwikkelaar behaalde in de eerste jaarhelft bijna evenveel winst als in heel 2018.

De oudste vastgoedontwikkelaar van het land - sinds 1863 - beleeft de jongste jaren een tweede jeugd. Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group.De architect van de fusie is Marnix Galle, de voorzitter van de raad van bestuur en referentieaandeelhouder. Dat het menens is met de uitbouw van een vastgoedportefeuille in Europa bleek vorig najaar uit de berichten over een obligatie-uitgifte van 100 miljoen euro voor particulieren en de oprichting van een joint venture met de Amerikaanse ontwikkelaar Fort Partners om in het Spaanse Marbella een resort te ontwikkelen (65.000 m²).

