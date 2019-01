Immobel is actief in zes landen

Immobel - de oudste Belgische vastgoedontwikkelaar, die actief is sinds 1863 - beleeft de jongste jaren een tweede jeugd. Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van die fusie is Marnix Galle, de voorzitter van de raad van bestuur en de referentieaandeelhouder. Dat het menens is met de uitbouw van een Europese vastgoedportefeuille, bleek vorig najaar nog eens uit de persberichten over een obligatie-uitgifte van 100 miljoen euro voor particulieren en de oprichting van een joint venture samen met de Amerikaanse ontwikkelaar Fort Partners, om in het Spaanse Marbella een resort te ontwikkelen. Daarvoor onderhandelt Immobel met de internationaal gerenommeerde hotel- en resortuitbater Four Seasons.

...