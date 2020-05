Apple moest in het eerste kwartaal wereldwijd een aantal winkels sluiten wegens de coronacrisis. Daardoor besliste het management al snel om de eerdere prognoses in te trekken. Toch kwamen de definitieve cijfers nog ruim boven de verwachtingen uit.

Aanvankelijk werd voor de periode van januari tot maart, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2020, een omzet tussen 63 en 67 miljard dollar vooropgesteld. Een groot deel van de productverkoop verloopt via de Apple Stores, en de groei van de onlineverkoop en het dienstensegment kon de sluiting van de fysieke winkels niet helemaal compenseren. Toch lag de omzet met 58,3 miljard dollar een fractie boven het niveau van een jaar eerder (+0,5%), maar vooral 3,7 miljard dollar boven de consensusprognose. De Chinese winkels zijn bijna allemaal weer open, maar elders zal de impact ook op de omzetcijfers van het lopende derde kwartaal wegen. De technologiegroep realiseerde een nettowinst van 11,2 miljard dollar of 2,55 dollar per aandeel, een stuk boven de verwachte 2,26 dollar. De omzet uit de verkoop van iPhones daalde op jaarbasis met 7 procent naar 29 miljard dollar, net iets minder dan de helft van de groepsomzet tegenover nog 61 procent in het vorige kwartaal. Voor het lopende kwartaal wordt een verdere daling verwacht. China startte vorig jaar met het 5G-netwerk. 5G-toestellen zullen dit jaar naar verwachting 40 procent van de smartphoneverkopen in China uitmaken. De lokale producten Huawei en Xiaomi hebben al zulke toestellen, Apple nog niet. De introductie is ten vroegste dit najaar. Apple hoop dat deze een nieuwe upgradecyclus in gang zet. Intussen probeert het de verkoop op te krikken met de lancering van een goedkopere iPhone SE. Apple hoopt daarmee nieuwe klanten aan te trekken die dan ook andere producten en diensten zullen afnemen. De dienstenafdeling is uitgegroeid tot de op een na grootste van de groep met een omzet van 13,3 miljard dollar, of 17 procent meer dan een jaar eerder. Dat is goed nieuws, want de brutomarge van de dienstenafdeling bedraagt 65 procent tegenover een groepsgemiddelde van 38 procent. Apple Music telt meer dan 60 miljoen klanten en Apple TV+ ruim 35 miljoen. Klanten die het voorbije jaar een nieuw toestel kochten, kregen een jaarabonnement van Apple TV+ gratis. De groep hoopt dat velen nadien betalende klanten worden. Wearables, Home en Accessoires is de derde afdeling, met een groei van ruim een vijfde op jaarbasis naar 6,1 miljard dollar. Apple had na het tweede kwartaal 192,8 miljard dollar liquiditeiten en daar stond een langetermijnschuld van bijna 110 miljard dollar tegenover. Begin mei werd voor 8,5 miljard dollar kapitaal opgehaald via een obligatielening. Apple trok het kwartaaldividend op van 77 naar 82 dollarcent. Tussen januari en maart werd voor 18,5 miljard dollar eigen aandelen ingekocht. Het budget voor aandeleninkopen van 40 miljard dollar werd met 50 miljard dollar aangevuld en bedraagt nu dus 90 miljard dollar. Apple wil op termijn de volledige cashpositie uitkeren en spendeerde sinds 2012 al 450 miljard dollar, waarvan 345 miljard dollar aan aandeleninkopen en de rest aan dividenden. Daardoor daalt het aantal uitstaande aandelen jaarlijks met gemiddeld 5 procent. Met een vrije kasstroom van 65 miljard dollar op jaarbasis kan Apple dit tempo nog een tijdje aanhouden.ConclusieDe omzet van Apple evolueert al sinds 2018 vlak, en de groei in de winst per aandeel is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de inkoop van eigen aandelen. Tegelijk noteert het aandeel ver boven de historisch gemiddelde koerswinstverhouding van 15 en zelfs boven het huidige marktgemiddelde van 20. De verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfswinst was nooit eerder zo hoog. De markt waardeert Apple alsof het hoge groeivoeten realiseert, wat niet het geval is. Ondanks de steun van de aandeleninkoop komen er ongetwijfeld nog betere instapmomenten voor deze kasstroommachine.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 318,89 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 1382 miljard dollarK/w 2019: 25Verwachte k/w 2020: 27Koersverschil 12 maanden: +80%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 1%