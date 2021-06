De beurswaarde van Inditex is opnieuw richting 100 miljard euro gestegen.

Inditex (Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de uiterst succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 door Amancio Ortega Gaona gesticht als textielfabrikant van vrouwenkleding. In 1975 ging in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel open. In 2001 kreeg de groep een notering op de beurs en groeide ze op de beurs van Madrid uit tot een van de fraaiste beleggingsverhalen met een verschil van afgerond 1250 procent tegenover de Spaanse beursindex. Inditex bestaat naast Zara nog uit zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Zoals alle andere retailers, werd ook Inditex zeer zwaar getroffen door de coronacrisis. Maar bij de bekendmaking van de cijfers midden juni over het eerste kwartaal van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 31/1) was 98 procent van de winkels weer open. Aan het eind van het kwartaal (eind april) was dat 84 procent. In april vorig jaar was ruim 80 procent van alle verkooppunten dicht. Het ergste is achter de rug en dat zien we ook in de cijfers van het eerste kwartaal, alhoewel nog 26 procent van de tijd de winkels gesloten waren of er serieuze restricties waren om te winkelen. Op 30 april waren er wereldwijd 6758 verkooppunten. Dat zijn 42 winkels minder dan aan het eind van het voorafgaande boekjaar en ruim 700 winkels minder dan aan het eind van boekjaar 2019-2020. Inditex kondigde vorig jaar al aan 1000 tot 1200 minder goed presterende verkooppunten te zullen sluiten. De kledingwinkelgigant zal veel meer inzetten op onlineverkoop. De groep wil 30 procent van de omzet uit digitale verkoop halen tegenover 14 procent in het boekjaar 2019-2020. Tussen februari en april maakte de onlineverkoop een sprong van 67 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. Inditex is succesvol omdat het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op elkaar zijn afgestemd. In het eerste kwartaal stegen de nettoverkopen met 56 procent (tegen constante wisselkoersen) van 3,303 naar 4,942 miljard euro. Dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 4,88 miljard euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in de eerste drie maanden van het boekjaar een sprong van 155 procent, van 484 miljoen euro naar 1,235 miljard euro. Een stuk boven de analistenconsensus van 1,113 miljard euro. Dat doet de ebitda-marge herstellen van 14,6 naar 25,0 procent. De nettowinst van 421 miljoen euro (gemiddelde analistenverwachting 358,5 miljoen euro) of 0,135 euro per aandeel moeten we plaatsen tegenover een nettoverlies van 409 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat was het eerste nettoverlies dat Inditex in twintig jaar beursnotering moest opbiechten. Ondanks de moeilijke periode blijft de nettokaspositie bijzonder hoog met 7,18 miljard euro. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal zijn gunstig met van begin mei tot midden juni een stijging van de verkopen met 102 procent ten opzichte van de erg zwakke vergelijkbare periode vorig jaar. ConclusieInditex kon afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de beursnotering niet met een hogere omzet en winst kunnen uitpakken. Het management van de groep blijft topkwaliteit en het businessmodel wordt niet ter discussie gesteld. De beurswaarde is door het koersherstel weer gestegen richting 100 miljard euro. Tegen 13 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het lopende boekjaar zitten we zo'n 15 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. We blijven bij ons positief advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 30,79 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 95,9 miljard euroK/w 2021: 84Verwachte k/w 2022: 28Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +19%Dividendrendement: 1,9%