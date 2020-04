Inditex is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Het werd in 1963 door Amancio Ortega Gaona gesticht als fabrikant van vrouwenkleding. De groep kreeg een wending in 1975 toen in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel openging. Op 31 januari waren er wereldwijd 2142 Zara-winkels op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in populaire steden. Maar zelfs zo'n groep heeft last van de coronacrisis.

Hoewel de groep zowat 70 procent van de groepsomzet haalt uit de Zara-winkels, omvat ze acht merken. Naast Zara zijn Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Er zijn 7469 verkooppunten (dat zijn er opmerkelijk 21 minder dan een jaar voordien) in 96 markten en ruim 150.000 personeelsleden. Inditex groeide uit tot een fraai groeiverhaal, waarbij elk jaar sinds de beursgang de winst steeg. Met dank aan het flexibele, geïntegreerde businessmodel, waarbij design, productie, logistiek en verkoop perfect op elkaar werden afgestemd. De jongste modetrends worden meegenomen door de design van liefst 36.000 nieuwe items per jaar. Twee tot zes keer per week worden de winkels met de nieuwste items bevoorraad. Die winkels bevinden zich op vooraanstaande locaties en bieden een goede prijs-kwaliteitverhouding.Maar zelfs zo'n succesverhaal komt nu in ademnood. Het het aandeel verloor op de Madrileense beurs in elke weken tijd zowat een derde van de ruim 100 miljard euro aan beurswaarde. Midden maart, bij de voorstelling van de jaarcijfers 2019-'20 (afsluitdatum 31/1), moest al worden gemeld dat zo'n 4000 winkels dicht waren en dat in de eerste twee weken van maart de vergelijkbare verkopen met 24,1 procent waren teruggelopen. En toen moest de coronacrisis in heel wat landen nog beginnen. Er werd al in de cijfers van het vorige boekjaar een afboeking van 287 miljoen euro gedaan op de voorraad. De beslissing over het dividend werd uitgesteld, maar de facto zal dat betekenen dat geen dividend wordt goedgekeurd op de algemene vergadering in juli. Een jaar geleden had de raad van bestuur nog beslist de pay-outratio (gedeelte van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd) van 50 naar 60 procent op te trekken. Dat betekende dat voor het boekjaar 2018-'19 het dividend met 17 procent werd verhoogd van 0,75 naar 0,88 euro bruto per aandeel. Gesloten winkels betekent dat de kledinggigant alles op de onlineverkoop moet zetten. Inditex is daarin een voorloper (14% van de omzet vorig boekjaar, 23% groei op jaarbasis) en dat zou een geweldige troef moeten zijn. Maar uit het verhaal van China leren we dat de onlineverkoop ook achteruitgaat (-18% in de eerste twee maanden). De shoppers zijn niet in de stemming om te kopen, want ze willen hun nieuwe kleren ook showen aan vrienden, collega's, familie én op straat. Voor de volledigheid geven we de jaarcijfers 2019-'20, al zullen die geen houvast bieden voor het lopende boekjaar. De jaaromzet kwam uit op 28,29 miljard euro of 8 procent meer (6,5% vergelijkbare omzettoename) en de nettowinst steeg met 12 procent tot 3,85 miljard euro als we geen rekening houden met de voorraadafwaardering. Anders is het +6 procent tot 3,64 miljard euro.ConclusieInditex gaat door zijn diepste crisis en zal voor het eerst sinds de beursnotering niet met een hogere omzet en winst kunnen uitpakken. Dat vooruitzicht heeft heel snel al 30 miljard euro aan beurswaarde gekost. Maar de groep blijft zonder discussie topkwaliteit. Het voordeel van zo'n crisis is dat de waardering hierdoor ook een heel stuk is teruggevallen en dat het aandeel voor het eerst in jaren richting een aantrekkelijke waardering evolueert. Een aandeel om in de gaten te houden, zodra er tekenen zijn dat de crisis voorbij haar hoogtepunt is.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 22,50 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 70,1 miljard euroK/w 2020: 19Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: -