Inditex zal voor het eerst sinds zijn beursnotering niet met een hogere omzet en winst kunnen uitpakken. Maar het management blijft topkwaliteit en het businessmodel staat niet ter discussie.

Inditex (voluit Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Het bedrijf werd in 1963 als fabrikant van vrouwenkleding gesticht door Amancio Ortega Gaona - intussen een van de rijkste Europeanen. In 1975 ging in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel open. In 2001 kreeg de groep een notering op de beurs van Madrid. Inditex groeide uit een van de fraaiste beurssuccessen en overtrof met meer dan 1000 procent de Spaanse beursindex. Inditex bestaat behalve uit Zara nog uit zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Inditex is succesvol omdat de groep het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op elkaar heeft afgestemd.

...

Inditex (voluit Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Het bedrijf werd in 1963 als fabrikant van vrouwenkleding gesticht door Amancio Ortega Gaona - intussen een van de rijkste Europeanen. In 1975 ging in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel open. In 2001 kreeg de groep een notering op de beurs van Madrid. Inditex groeide uit een van de fraaiste beurssuccessen en overtrof met meer dan 1000 procent de Spaanse beursindex. Inditex bestaat behalve uit Zara nog uit zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Inditex is succesvol omdat de groep het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op elkaar heeft afgestemd. Net zoals andere retailers werd ook Inditex zwaar getroffen door de bijna wereldwijde lockdown, waardoor in april meer dan 6000 verkooppunten dicht bleven. Op 31 juli waren er wereldwijd 7337 verkooppunten, of 83 winkels minder dan twaalf maanden voordien. Inditex kondigde enkele maanden geleden aan dat het 1000 tot 1200 minder goed presterende verkooppunten zal sluiten. De kledinggigant zet veel meer in op onlineverkoop als onderdeel van zijn strategische update Inditex 2022. Tegen dat jaar wil de groep meer dan een kwart van haar omzet uit digitale verkoop halen, tegenover nog 14 procent in het afgelopen boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 31 januari). In het tweede kwartaal maakte de onlineverkoop een sprong van 74 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van het boekjaar 2020-2021 zakten de nettoverkopen van 6,9 naar 4,7 miljard euro, of een duik met maar liefst 32 procent. In mei - de eerste maand van het tweede kwartaal - bedroeg de daling zelfs 51 procent. Doordat de winkels begin juni geleidelijk heropenden, nam de daling in de eerste week van augustus (het begin van het derde kwartaal) af tot -11 procent op een vergelijkbare basis tegenover dezelfde week een jaar geleden. Op belangrijke Aziatische markten zoals China, Japan en Zuid-Korea is de omzet aan het normaliseren. Eind juli was 96 procent van alle winkels weer open. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakt een tuimelperte van 1,8 miljard naar 1 miljard euro (-45%), hoewel Inditex zijn operationele uitgaven met 21 procent heeft teruggedrongen en zijn voorraden met 19 procent heeft afgebouwd. De gebruikelijke klim van de nettowinst moet nu plaats maken voor een daling van -74 procent, van 816 miljoen naar 214 miljoen euro. In het eerste kwartaal moest Inditex voor het eerst sinds de beursgang een nettoverlies van -409 miljoen euro opbiechten. Halfweg het boekjaar zit het nettoresultaat nog altijd in de rode cijfers (-198 miljoen euro). De raad van bestuur stelt voor in november enkel een gewoon dividend van 35 eurocent uit te keren over het afgelopen boekjaar. De bonusdividenden worden met één jaar vertraging in 2021 en 2022 betaald. Inditex zal dit boekjaar voor het eerst sinds zijn beursnotering niet met een hogere omzet en winst kunnen uitpakken. Maar het management blijft zonder discussie topkwaliteit en het businessmodel staat niet ter discussie. Als reactie op de tweedekwartaalcijfers is de koers van het aandeel gestegen. De voorbije vijf jaar presteert het gemiddeld niet beter dan het marktgemiddelde, maar dat kwam meestal door de hoge waardering. Tegen 11 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het volgende boekjaar zit de koers zo'n 25 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat maakt de waardering stilaan aantrekkelijk.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A Koers: 24,43 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 76,1 miljard euroK/w 2020: 21Verwachte k/w 2021: 50Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 1,4%