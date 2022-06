Het aandeel noteert tegen de laagste waardering van de voorbije vijf jaar.

Inditex (Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Amancio Ortega Gaona, één van de rijkste Europeanen, heeft Inditex in 1963 opgericht als textielfabrikant van vrouwenkleding. De groep omvat naast Zara ondertussen nog zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe.De cijfers over de eerste drie maanden van het boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 31/1) tonen dat de groep heel goed met de hoge inflatie omgaat. Op 30 april waren er wereldwijd 6.423 verkooppunten. Dat zijn 335 winkels minder dan op hetzelfde moment van 2021. Inditex kondigde vorig jaar al aan 1.000 tot 1.200 minder goed presterende verkooppunten te sluiten. De kledingwinkelgigant gaat veel meer inzetten op onlineverkoop. De groep wil 30 procent van de omzet uit digitale verkoop halen tegen 2024. In het eerste kwartaal was er wel een terugval van 6 procent van de onlineverkopen tegenover een coronakwartaal vorig jaar, toen de onlineverkopen op jaarbasis met liefst 67 procent waren gegroeid. Inditex is succesvol omdat het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op elkaar zijn afgestemd. Ondanks de lagere onlineverkoop stegen de nettoverkopen in het eerste kwartaal met 36 procent (tegen constante wisselkoersen): van 4,94 naar 6,74 miljard euro op jaarbasis. Dat is meer dan in het eerste kwartaal van 2019, voor corona. De winkelverkopen gingen hoger ondanks een daling van het aantal winkels. De omzet ligt 0,5 miljard of 8 procent boven de analistenconsensus, wat mee de positieve koersreactie op de resultaten verklaart. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in de eerste drie maanden van het boekjaar een sprong van 55 procent, van 1,235 miljard naar 1,917 miljard euro. Dat doet de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) herstellen van 25,0 naar 28,4 procent. De brutomarge klom tot 60,1 procent, het hoogte cijfer van de voorbije tien jaar. Ondanks het feit dat Zara de prijzen met gemiddeld 10 procent heeft opgetrokken, wist het toch shoppers aan te trekken. Tel daarbij een aanhoudende kostencontrole (operationele kosten +24% versus omzettoename van 36%) en dat verklaart de verrassend hoge marge. De nettowinst sprong van 421 miljoen euro of 0,135 euro per aandeel naar 760 miljoen euro of 0,244 euro per aandeel (+80,7%). De nettokaspositie loopt op. Die bedroeg eind april 9,21 miljard euro (2,95 euro per aandeel) of een klim met 28 procent. Inditex gaat in het tweede kwartaal door op dat elan, met tussen 1 mei en 5 juni een omzetstijging op jaarbasis van 17 procent.Het hobbelige beursparcours van het voorbije jaar heeft ook te maken met de verrassende wissels aan de top eind vorig jaar. Sneller dan verwacht nam de 37-jarige dochter van de stichter, Marta Ortega, de stoel van voorzitter van de raad van bestuur over van Pablo Isla. Nog verrassender was de wissel van Carlos Crespo - amper twee jaar CEO - voor Oscar Garcia Maceiras, een ex-bankier zonder trackrecord in retail. ConclusieDe koers van Inditex herstelde op de sterke cijfers na maanden onder druk te hebben gestaan, mee door de wissels aan de top en de vrees dat de inflatie de marges zou drukken. Het voordeel van de koersdaling en de meevallende cijfers is dat Inditex op de laagste waardering van de voorbije vijf jaar zit. Tegen 9 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het lopende boekjaar noteert het aandeel zo'n 30 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (13 x ev/ebitda). Dat is erg goedkoop. Vandaar het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 21,74 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 67,74 miljard euroK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 19,5Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 2,7%