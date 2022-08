Ahold Delhaize verhoogt de vooruitzichten voor dit jaar gevoelig.

Ahold Delhaize zette in het tweede kwartaal in moeilijke omstandigheden een fraaie prestatie neer. In tegenstelling tot een aantal concurrenten kon het bedrijf de winstverwachtingen zelfs verhogen. Voor dit jaar rekent het management op een stijging van de onderliggende winst per aandeel met ongeveer 5 procent, terwijl beleggers waren voorbereid op een kleine daling dit jaar. Naar goede gewoonte kan Ahold Delhaize de winstcijfers ook vertalen in aantrekkelijke cashflows. Dit jaar kan de vrije cashflow oplopen tot 2 miljard euro en over de periode 2022 tot 2025 kan het bedrijf tot 7,5 miljard euro vrije cashflow verdienen. Eerder werd gerekend op een cashflow van minstens 6 miljard euro. Dat zijn zeer aantrekkelijke cashflows gegeven een beurskapitalisatie v...

Ahold Delhaize zette in het tweede kwartaal in moeilijke omstandigheden een fraaie prestatie neer. In tegenstelling tot een aantal concurrenten kon het bedrijf de winstverwachtingen zelfs verhogen. Voor dit jaar rekent het management op een stijging van de onderliggende winst per aandeel met ongeveer 5 procent, terwijl beleggers waren voorbereid op een kleine daling dit jaar. Naar goede gewoonte kan Ahold Delhaize de winstcijfers ook vertalen in aantrekkelijke cashflows. Dit jaar kan de vrije cashflow oplopen tot 2 miljard euro en over de periode 2022 tot 2025 kan het bedrijf tot 7,5 miljard euro vrije cashflow verdienen. Eerder werd gerekend op een cashflow van minstens 6 miljard euro. Dat zijn zeer aantrekkelijke cashflows gegeven een beurskapitalisatie van 29,5 miljard euro. De cashflows laten het bedrijf toe de aandeelhouders te vergoeden met een interim-dividend van 0,46 euro per aandeel over de eerste jaarhelft en met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro dit jaar.Met dit beter dan verwachte tweede kwartaal trekt Ahold Delhaize de gunstige lijn van de voorbije jaren door, gekenmerkt door een stijgende omzet, vrij stabiele marges en een aantrekkelijke vergoeding voor de aandeelhouders. De marges krijgen met een aantal besparingsprogramma's een bijkomende verdedigingsgordel. De onderliggende marge daalde in het tweede kwartaal op groepsniveau weliswaar van 4,5 naar 4,1 procent, maar die daling bracht de marge van een onhoudbaar hoog niveau dat te danken was aan de covid-toeloop, naar een marge die in lijn ligt met het historische gemiddelde van de groep. "We mikken voor dit jaar op een marge van 4 procent", zegt Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize.Bij supermarktgroepen staat of valt de winst op de eerste plaats met de omzetevolutie. Vooral in de Verenigde Staten, goed voor ruim twee derde van de groepswinst, kon Ahold Delhaize uitpakken met een onverwacht sterke omzetstijging van 7,7 procent. Het helpt dat Ahold Delhaize in VS vooral mikt op de gezinnen met een grotere koopkracht die de inflatie vlotter kunnen verteren. Het stijgende marktaandeel wijst ook op een grote loyauteit bij de klanten. De voorbije weken deden er, op basis van vliegtuigreizen van het management, geruchten de ronde dat Ahold een bod overweegt op de Amerikaanse concurrent Albertsons. Schaalvergroting kan tot lagere inkoopkosten en extra besparingsmogelijkheden leiden, maar aan zulke overnames kleven grote integratierisico's. Het management geeft geen commentaar op de speculaties.In Europa bleef de omzetstijging beperkt tot 4,2 procent, met België als een van de moeilijkste markten. "Er zijn te veel winkels, de loonkosten zijn hoog en de relaties met de sociale partners zijn niet altijd gemakkelijk", zegt Muller over de Belgische markt. De beursgang van bol.com wordt uitgesteld. De timing is niet ideaal omdat de webwinkels geconfronteerd worden met een licht dalende verkoop nu mensen opnieuw vrijuit kunnen winkelen en omdat technologiebedrijven dit jaar niet goed in de markt liggen. Bij betere marktomstandigheden wordt een nieuw poging ondernomen.ConclusieDe winnende formule van Ahold Delhaize blijft in moeilijke omstandigheden overeind. Ondanks de hoge inflatie laat een aantrekkende verkoop toe de winstmarges en de cashflows te verdedigen. Dankzij een sterk tweede kwartaal werden de vooruitzichten voor dit jaar zelfs gevoelig verhoogd. De waardering blijft aantrekkelijk met een koers-winstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow. We herhalen het koopadvies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 28,3 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 29,5 miljard euroK/w 2021: 14Verwachte K/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: -2,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 3,5%