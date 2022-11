De schaduw van mogelijke bijkomende aandelenuitgiften hangt boven de koers van het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold.

Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold pakte uit met recordkwartaalcijfers. De verkochte hoeveelheid goudequivalent bedroeg 22.606 troyounce, of 45,7 procent meer dan in het derde kwartaal van 2021. Na negen maanden stijgt de verkoop met 19 procent tot 60.623 troyounce goudequivalent. In combinatie met een 4 procent lagere gemiddelde goudprijs tegenover het derde kwartaal van 2021 steeg de omzet met 41,3 procent tot 39 miljoen dollar. In het tweede kwartaal bedroeg de omzet 36 miljoen dollar.Inbegrepen bij de cijfers zijn de eerste bijdragen van de overname van tien royalty- en streamingovereenkomsten van BaseCore Metals Royalty voor 525 miljoen dollar en de overname in aandelen voor 590 miljoen van sectorgenoot Nomad Royalty. De operationele kasstroom, zonder de veranderingen in het werkkapitaal, steeg van 20,8 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 31,3 miljoen. De nettowinst steeg van 6,6 miljoen naar 31,3 miljoen dollar, vooral dankzij een eenmalige winst van 24,9 miljoen op de verkoop van het belang van 30 procent in het Turkse Hod Maden-project aan Horizon Copper. In ruil kreeg Sandstorm een streamingovereenkomst van 200 miljoen dollar op Hod Maden, een participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen. Dit jaar werd Sandbox Royalties opgericht, een nieuw metalenroyaltybedrijf waarin Sandstorm Gold en Equinox Gold onderbelichte royalty's inbrachten voor een tegenwaarde van respectievelijk 65 miljoen dollar (32,1 miljoen uitbetaald in aandelen en 32,9 miljoen in converteerbare obligaties) en 28,4 miljoen (volledig in aandelen).De verkoopvork voor 2022 werd dankzij de dubbele overname opgetrokken van 65.000 à 70.000 troyounce goudequivalent naar 80.000 à 85.000 troyounce, en voor 2025 van 100.000 naar 155.000 troyounce. De portefeuille van royalty's en streamingovereenkomsten is gestegen naar 250. Daarvan zijn 39 mijnen in productie, met een mooie geografische spreiding, die in het derde kwartaal voor 40 procent afkomstig was van Noord-Amerika (18% Canada), 46 procent van Zuid-Amerika en 14 procent uit Fiji, Zuid-Afrika, Ivoorkust en Burkina Faso. Bovendien zal tegen 2025 naar verwachting 87 procent van de productie afkomstig zijn van goud of zilver, 8 procent van koper en 5 procent van overige metalen. De forse overnames gingen niet alleen gepaard met de uitgifte van 87,9 miljoen nieuwe aandelen, maar ook met een opname van 500 miljoen dollar schulden. De kredietfaciliteit werd in augustus opgetrokken tot 625 miljoen dollar, maar CEO Nolan Watson maakt er geen geheim dat hij zo weinig mogelijk schulden op de balans wil. Begin oktober volgde een kapitaalverhoging voor 92 miljoen dollar via de uitgifte van 18,06 miljoen aandelen tegen 5,1 dollar per aandeel. De schuld bedroeg na de kapitaalverhoging 505 miljoen dollar. Na de afronding van de verkoop van de royalty van 1,5 procent op de Antamina-kopermijn in Peru aan Horizon Copper zal Sandstorm voor 290 miljoen investeringen (mengeling van schulduitgiften en aandelen) aanhouden, vooral in Horizon Copper, Sandbox Royalties en Bear Creek Mining. Het aandeel van Sandstorm Gold had eerder dit jaar zijn forse onderwaardering verminderd, maar deed het sinds de kapitaalverhoging minder goed. De schaduw van mogelijke bijkomende aandelenuitgiften voor een versnelde schuldafbouw tempert tijdelijk de fundamentele waarderingsinhaalrace die op termijn voorligt op basis van het sterkere groeiprofiel. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 5,29 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,59 miljard dollarK/w 2021: 38Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -16%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: 1,1%