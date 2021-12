Mithra Pharmaceuticals is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Mithra Pharmaceuticals ontstond in 1999 als een spin-off van de universiteit van Luik. Centraal bij de specialist in vrouwelijke gezondheid staat de ontwikkeling van twee producten op basis van het natuurlijke oestrogeen Estetrol (E4): het in 2021 goedgekeurde orale anticonceptiemiddel Estelle, en Donesta, een kandidaat-middel tegen (onder meer) opvliegers in de menopauze. Mithra speelt daarmee in twee grote markten met weinig innovatie, ondanks de risico's van de bestaande middelen.

...

Mithra Pharmaceuticals ontstond in 1999 als een spin-off van de universiteit van Luik. Centraal bij de specialist in vrouwelijke gezondheid staat de ontwikkeling van twee producten op basis van het natuurlijke oestrogeen Estetrol (E4): het in 2021 goedgekeurde orale anticonceptiemiddel Estelle, en Donesta, een kandidaat-middel tegen (onder meer) opvliegers in de menopauze. Mithra speelt daarmee in twee grote markten met weinig innovatie, ondanks de risico's van de bestaande middelen. Het aandelenkoers kende de voorbije jaren een volatiel verloop. Na de forse vernieuwing van de raad van bestuur in 2020 en de benoeming begin 2021 van farmaveteraan Leon Van Rompay als nieuwe topman kwam Mithra in rustiger vaarwater. E4 verkreeg eind 2020 de status van 'nieuwe chemische entiteit', een belangrijke erkenning. Estetrol kan vooral in de behandeling van klachten in de menopauze een revolutie brengen. Mithra hoopt Donesta in 2024 op de markt te brengen. Mithra beschikt over een hooggespecialiseerde fabriek voor de productie van Estelle en Donesta, maar ook van complexe generische hormonale producten, zoals Myring, en injecteerbare producten.2021 was een historisch jaar door de eerste commerciële goedkeuring van Estelle in achtereenvolgens Canada, de Verenigde Staten, Europa, Rusland en Australië. In België en Luxemburg verzorgt Ceres Pharma de commercialisatie onder de merknaam Lydisilka. Onder de merknaam Drovelis neemt Gedeon Richter de andere Europese landen en Rusland voor zijn rekening. De verkoop in de VS, onder de merknaam Nextstellis, en in Australië (vanaf 2022) gebeurt door Mayne Pharma. Mithra besliste dit jaar Perinesta, een derde kandidaat-middel op basis van E4 voor het beschermen tegen ongewenste zwangerschappen en opvliegers tijdens de perimenopauze, niet te ontwikkelen. Het voorziene budget van 20 miljoen euro gaat naar ambitieuzere ontwikkelingsplannen met Donesta. Door zijn beperktere impact op de borsten en de lever heeft E4 een mogelijk veiliger risicoprofiel dan de bestaande oestrogenen. Dat kan de fors onderbediende menopauzemarkt opengooien. Mithra verwierf onlangs de rechten op twee preklinische programma's in vrouwelijke kankers en endometriose van het Belgische BCI Pharma. In het eerste kwartaal verwachten we de eerste werkzaamheidsresultaten uit de fase III-studies met Donesta tegen opvliegers in de menopauze. Die moeten de basis leggen voor onderhandelingen over een wereldwijde licentiedeal met een grote farmaspeler voor eind 2022. Parallel start Mithra drie nieuwe studies, om het effect van Donesta op drie andere, vaak voorkomende klachten tijdens de menopauze te onderzoeken: vulvovaginale atrofie (fase III) en de textuur, kwaliteit en uitstraling van het haar en de huid (beide fase II). Mithra hoopt zo het aanzienlijke commerciële potentieel van Donesta nog te verbreden. Voorts kijken we uit naar de verkoopresultaten van Estelle, en bijkomende verwachte goedkeuringen in onder meer Brazilië en Taiwan. Mayne Pharma gaf op de recente investeerdersdag een bemoedigende stand van zaken in de VS. Mogelijk volgt eindelijk de goedkeuring in de VS van Myring. Ondanks de goedkeuringen van Estelle bleef de koers in 2021 stabiel. De voorsprong in het voorjaar ging verloren, onder meer door aandelenverkopen van de hoofdaandeelhouders en een beperkte kapitaalverhoging. Het grote potentieel van Donesta is onvoldoende gereflecteerd in de waardering. We mikken in 2022 op een forse herwaardering. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 20,60 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 907,5 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: -