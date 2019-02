Inspelen op volatiel Melexis

De crisis in de autosector is nog niet voorbij. Dat is de belangrijkste boodschap die Melexis gaf bij de bekendmaking van de jaarresultaten. Melexis waarschuwt dat de omzet dit jaar lager zal zijn dan in 2018. Het is tien jaar geleden dat de chipfabrikant met zo'n slecht nieuws moest uitpakken. Het is dus normaal dat de beurs negatief reageert. Al valt de schade nog mee. Veel specialisten menen dat Melexis de voorbije maanden al genoeg gestraft is. De beurskoers is vandaag ongeveer 30 procent lager dan een ...