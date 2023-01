De correctie is overdreven. Beleggers kunnen de kwalitatieve en gediversifieerde portefeuille van Sofina oppikken met een korting van 25 procent.

Bij de publicatie van de nieuwsbrief van Sofina is het altijd uitkijken naar de waardering die de holding plakt op haar portefeuille. Sofina heeft de voorbije jaren al werk gemaakt van een transparantere portefeuille en een betere communicatie met de buitenwereld, maar voor beleggers blijft de holding toch ook nog altijd een beetje een 'black box', die van buitenaf moeilijk te taxeren is.In pas gepubliceerde nieuwsbrief krijgt de portefeuille een netto waarde van 9,5 miljard euro, wat goed is voor 284 euro per aandeel. Eind vorig jaar was de portefeuille nog 11,4 miljard euro of 338 euro per aandeel waard. Het gaat om voorlopige waarderingscijfers, omdat het rapport over het vierde kwartaal van de Amerikaanse partners nog moet binnenlopen. Op 30 maart volgen de definitieve cijfers, die in principe weinig zullen verschillen van de resultaten die Sofina vorige week publiceerde.Sofina ontsnapte vorig jaar niet aan de algemene beursmalaise, temeer omdat Sofina vooral in technologie- en groeiwaarden investeert. Door de gestegen rente en de economische vertraging hebben de groeiaandelen flinke klappen gekregen. Ook het aureool van Sofina als uitmuntende belegger werd aangetast door een aantal uitschuivers. De waarde van de belegging in het Indiase onlineleerplatform Byju's is flink gedaald. Het belang in de Britste cosmeticabedrijf THG is verschrompeld. Vorige week moest een andere participatie, het Amerikaanse Forma Brands, bescherming tegen de schuldeisers vragen.De beurskoers van Sofina daalde vorig jaar nog harder dan de intrinsieke waarde. Noteerde het aandeel eind 2021 nog met een premie van 28 procent ten opzichte van de nettoportefeuillewaarde, dan moeten de aandeelhouders vrede nemen met een korting van 28 procent eind 2022. Vandaag kan die korting op ongeveer 25 procent worden geschat. Daar liggen instapkansen voor beleggers, want de korting is overdreven, gezien het trackrecord van Sofina de voorbije jaren en gezien de kwaliteit van de portefeuille. De voorbije tien jaar haalde Sofina een gemiddeld jaarrendement van 12,6 procent, tegenover 10,9 procent voor een wereldindex. "De wisselvalligheid van de premie op de intrinsieke waarde valt moeilijk te controleren. De gebeurtenissen van het voorbije jaar moedigen ons aan om onze rapportering en communicatie te verbeteren", schrijft CEO Harold Boël in de nieuwsbrief.De holding maakte bekend welke belangen schuilen achter het vehikel SC-China Co-Investment 2016-A, dat een prominente plaats in haar portefeuille heeft. Het gaat om een investering in ByteDance, het Chinese internet- en technologiebedrijf dat vooral bekend is van de TikTok-applicatie. Het belang in ByteDance loopt op tot meer dan 5 procent van de portefeuille en daarmee de grootste waarde in de portefeuille. Het bedrijf zou eind vorig jaar een waarde van 300 miljard dollar hebben, na een daling van 25 procent in 2022. "ByteDance geniet van aantrekkelijke vooruitzichten, maar het bedrijf kampt ook met een moeilijkere internationale omgeving die de groei van internetspelers afremt", schrijft Sofina op zijn website. ByteDance is wereldwijd actief, maar kampt in enkele grote markten met zenuwachtige overheden. Ze wordt in de Verenigde Staten gedacht aan een verbod op het Chinese Tiktok.ConclusieSofina donderde vorig jaar brutaal van zijn voetstuk. Als investeerder in technologie- en groeibedrijven deelde de holding royaal in de algemene beursmalaise die te wijten was aan hogere rentevoeten en een vertragende economie. Het blazoen werd ook geschonden door een aantal missers. De correctie is echter overdreven. Beleggers kunnen de kwalitatieve en gediversifieerde portefeuille van Sofina oppikken met een korting van 25 procent. Als instapkans is dat een no-brainer. We behouden het koopadvies (rating 1B). Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 214 euroTicker: BBISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,34 miljard euroK/w 2022: -Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: -42%Koersverschil sinds jaarbegin: +1,2%