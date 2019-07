Integratie Goldcorp is prioritair voor Newmont Mining

De reactie van Investeerders op de overname van Goldcorp door Newmont Mining was in eerste instantie erg lauw. Newmont deed nochtans een uitstekende zaak met de aankoop van Goldcorp dat een aantal tegenvallende kwartalen achter de rug had. Goldcorp beschikt over activa van hoge kwaliteit, maar was de voorbije jaren te veel een verhaal van veel beloven en weinig realiseren.

Enkele maanden nadat het aandeel Goldcorp naar het laagste peil sinds 2002 was teruggevallen, sloeg Newmont zijn slag. Goldcorp brengt een jaarlijkse output van 2,6 miljoen troy ounce aan en ook 52,8 miljoen troy ounce aan goudreserves. Die komen bovenop de respectievelijk 5,3 miljoen en 68,5 miljoen troy ounce van Newmont. Gecombineerd maakt dit van de fusiegroep zowel in productie als in reserves met voorsprong de grootste gouddelver ter wereld. Het grootste deel van de reserves bevindt zich in de VS en Canada (samen 34%), gevolgd door Zuid-Amerika (30%), Australië (18%), Ghana (10%) en Mexico (8%).

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×