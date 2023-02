Het wachten op de transformatie van het bedrijf was niet de moeite waard, gezien de slechte resultaten.

Voor het aandeel Intel is het nog altijd kommer en kwel. Vooral het verlies aan marktaandeel is zorgwekkend. Door een flinke omzetdaling en een fors verlies voor het bedrijf wordt de belegging nog altijd niet aantrekkelijk. De omzet is in het vierde kwartaal met 31,6 procent gedaald. Het heeft ook verlies gemaakt, vooral omdat de kosten veel minder hard zijn gedaald dan de omzet. Een oorzaak van de lagere omzet was de dalende ...

Voor het aandeel Intel is het nog altijd kommer en kwel. Vooral het verlies aan marktaandeel is zorgwekkend. Door een flinke omzetdaling en een fors verlies voor het bedrijf wordt de belegging nog altijd niet aantrekkelijk. De omzet is in het vierde kwartaal met 31,6 procent gedaald. Het heeft ook verlies gemaakt, vooral omdat de kosten veel minder hard zijn gedaald dan de omzet. Een oorzaak van de lagere omzet was de dalende verkoop van pc's en laptops. Maar tegelijkertijd verliest Intel ook marktaandeel bij Data Center, dat chips voor bijvoorbeeld servers verkoopt. De omzet van die divisie daalde met 33 procent, terwijl AMD in het vierde kwartaal een groei van 42 procent heeft behaald bij Data Center. De schuld van de slechte cijfers ligt dus niet alleen bij de moeilijkere marktomstandigheden, maar ook bij Intel zelf.Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht Intel een omzetdaling van ongeveer 40 procent. Het leed is dus nog niet geleden. De winstverwachtingen voor 2023 verlagen we naar amper 0,50 dollar per aandeel. Dat was 2,50 dollar per aandeel. Intel is flink aan het investeren in technologische verbetering en in het foundry-model, waarbij Intel chips voor derden gaat maken. Het is onduidelijk of dat een succes gaat worden. Het zal waarschijnlijk nog tot 2024 duren voordat daar enige duidelijkheid over komt.ConclusieDe belangrijkste reden om negatief te zijn over het aandeel is dat het wachten op de transformatie van het bedrijf niet de moeite waard was, gezien de slechte resultaten. Daar is niets aan veranderd. Het verlies van marktaandeel in de tussentijd zal het aandeel niet aantrekkelijker maken voor beleggers. Het dividend van ongeveer 5 procent is niet voldoende in verhouding tot het risico. Er komt mogelijk een moment dat het aandeel weer aantrekkelijk wordt, maar vooralsnog blijft het advies voor het Intel-aandeel negatief. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 30,32 dollarTicker: INTC USISIN-code: US4581401001Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 125,4 miljard dollarK/w 2022: 39Verwachte k/w 2023: 62Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 4,8%