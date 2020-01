Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 zat Intel in de hoek waar de klappen vielen, maar een sterk vierde kwartaal maakte alles goed. Het aandeel kende na de publicatie van de kwartaal- en jaarcijfers de beste beursdag in twee jaar (+8%) en klom naar het hoogste niveau sinds de dotcom-crisis.

Intel kampte vorig jaar met capaciteitsproblemen door een moeilijke overgang naar de nieuwe productietechnologie voor 10 nanometer (nm). Dat is een maatstaf voor het aantal transistoren dat op een chip past. Hoe lager dit cijfer, hoe sneller de chip. Rivaal AMD profiteerde en bracht zelfs al 7 nm-chips op de markt. Intel liet zich de kaas van het brood eten in een segment dat het jarenlang domineerde, de serverchips. Gelukkig voor Intel groeide de markt in haar geheel snel en kon de halfgeleidermarkt ook profiteren van een vervangingscyclus op de pc-markt. Nu oudere versies van het Windows-besturingssysteem niet langer worden ondersteund, vernieuwen bedrijven massaal hun pc-infrastructuur.Intels omzet klom in het vierde kwartaal met 8,3 procent naar 20,2 miljard dollar, een record en bijna 1 miljard dollar boven de consensusprognose. De winst per aandeel steeg met 19 procent naar 1,52 dollar (consensus: 1,24 dollar). Ook de operationele marge lag met 35,7 procent ruim 2 procent hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Intel splitst de activiteiten op in pc-gerelateerd en Data Center-gerelateerd. Die laatste groep had voor het eerst het grootste aandeel in de omzet dankzij een groei met 19 procent naar 10,2 miljard dollar. Intel profiteert daarbij van hoge cloud investeringen bij providers als Microsoft, Amazon, Alibaba en Baidu. Bij de pc-groep was er een vooruitgang met 2 procent naar 10 miljard dollar. De prognoses voor het eerste kwartaal liggen met een omzet van 19 miljard dollar en een winst van 1,3 dollar per aandeel ver boven de verwachtingen (resp. 17,25 miljard en 1,04 dollar). Dat is niet het geval voor de verwachtingen voor het volledige boekjaar, want hier voorziet Intel een omzet- en winstgroei van respectievelijk 2 en 3 procent. Na het lopende kwartaal is de visibiliteit op nieuwe orders blijkbaar beperkt. Intel realiseerde vorig jaar een operationele kasstroom van 33,1 miljard dollar. Na aftrek van 16,2 miljard kapitaalinvesteringen bleef een vrije kasstroom van 16,9 miljard dollar over. Toch keerde Intel een hoger bedrag aan de aandeelhouders uit, 19,2 miljard dollar. Het grootste deel werd uitgekeerd onder de vorm van aandeleninkopen. In het kader van het lopende programma van 20 miljard dollar kocht Intel vorig jaar 272 miljoen eigen aandelen in voor 13,6 miljard dollar. Per saldo daalde het aantal uitstaande aandelen daardoor met 6 procent en moet de winst bijgevolg over minder aandelen worden verdeeld. De aandeleninkoop werd aangevuld met 5,6 miljard dollar aan dividenduitkeringen. Intel trekt het kwartaaldividend op van 32 naar 33 dollarcent per aandeel. Door de gestegen beurskoers is het brutorendement teruggevallen naar 2 procent. Intel had eind december 13,1 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 29 miljard dollar tegenover. Door investeringen in nieuwe productiecapaciteit zullen de kapitaaluitgaven dit jaar met 800 miljoen dollar stijgen naar 17 miljard. Het management voorspelt voor 2020 een daling van de vrije kasstroom met 400 miljoen dollar naar 16,5 miljard.ConclusieWe hinken op twee gedachten, want het onverwacht sterke vorige en lopende kwartaal staan in de schaduw van de tegenvallende vooruitzichten voor het volledige boekjaar. De chipmarkt in haar geheel herstelt, maar de groei van de pc-vervangingsmarkt zal afzwakken en ook in het serversegment blijft de concurrentie groot. Intel is in vergelijking met andere technologieaandelen nog relatief goedkoop, maar de waardering ligt wel beduidend hoger dan het historisch gemiddelde.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 65,69 dollarTicker: INTC USISIN-code: US4581401001Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 281 miljard dollarK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: +43%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 2%