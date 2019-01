Intel moet orde op zaken stellen

Op de dag dat er weer positievere signalen over de halfgeleiderindustrie de markt bereikten, pakte Intel met tegenvallende cijfers uit. De resultaten van het vierde kwartaal gaven nog een gemengd beeld, maar de halfgeleiderproducent ontgoochelde met de verwachtingen voor het lopende kwartaal en boekjaar. Intel realiseerde in de drie maanden tot eind december een omzet van 18,66 miljard dollar. Dat is 9,4 procent meer dan een jaar eerder maar onder de verwachte 19,01 miljard dollar. De aangepaste nettowinst lag met 5,9 miljard dollar of 1,28 dollar per aandeel wel boven de verwachte 1,22 dollar. Voor het eerst in zes kwartalen werd de omzetprognose niet geklopt.

...