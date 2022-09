Intel heeft de boot gemist in de snelst groeiende niches van de halfgeleidermarkt, en wordt aangevallen in de segmenten waar het traditioneel wel sterk stond.

De kwartaalcijfers lagen onder de verwachtingen en de jaarprognoses zijn fors verlaagd. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 22 procent op jaarbasis, naar 15,3 miljard dollar, terwijl op 17,9 miljard was gerekend. Het was de grootste misser sinds 1998. De pc-verkoop neemt af en Intel verliest marktaandeel, zowel in het consumentensegment (Client Computing Group) als in de Data Center en AI Group.

...

De kwartaalcijfers lagen onder de verwachtingen en de jaarprognoses zijn fors verlaagd. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 22 procent op jaarbasis, naar 15,3 miljard dollar, terwijl op 17,9 miljard was gerekend. Het was de grootste misser sinds 1998. De pc-verkoop neemt af en Intel verliest marktaandeel, zowel in het consumentensegment (Client Computing Group) als in de Data Center en AI Group. Ook de operationele marge (28%) daalde fors (-4,6%). Intel schreef netto 454 miljoen dollar in rode cijfers. Ook de prognoses voor de omzet van het lopende kwartaal bleven met 15 tot 16 miljard dollar onder de verwachtingen. Voor het volledige boekjaar gaat Intel uit van 65 tot 68 miljard dollar. De winstprognose wordt verlaagd van 3,6 dollar per aandeel naar 2,3 dollar, of bijna de helft minder dan in 2021 (5,47 dollar). De verticale integratie, waarbij Intel naast het chipdesign ook de productie voor zijn rekening neemt, is in een neergaande markt een blok aan het been door de hoge vaste kosten. Er is ook veel onzekerheid over de beursgang van de divisie Mobileye, die actief is in de snel groeiende markt van software en sensoren voor zelfrijdende auto's en gespecialiseerde rijhulpsystemen. Intel kocht Mobileye in 2017 voor 15 miljard dollar, en kondigde in december aan een deel van de aandelen naar de beurs te willen brengen. Intel zou wel een meerderheidsbelang behouden. De waarde werd geschat op 50 miljard dollar, maar toen stonden de beursindexen op hun hoogtepunt. De waarderingen van de techbedrijven kregen intussen een flinke tik, en Intel rekent nu op maximaal 30 miljard. Het doel was de operatie tegen midden 2022 af te ronden, maar door de marktomstandigheden is ze uitgesteld. De beursgang komt er nu ten vroegste in 2023.Op het hoogtepunt van de coronapandemie was er een tekort aan halfgeleiders in de Verenigde Staten. De afhankelijkheid van buitenlandse producenten en toeleveranciers werd pijnlijk duidelijk. De Amerikaanse overheid reageerde met de U.S. Chips and Science Act. Die levert 52 miljard dollar aan subsidies en belastingkredieten voor bedrijven die investeren in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. Intel plant de bouw van twee fabrieken in Arizona en later nog een in Ohio. Hoeveel overheidssteun Intel krijgt, is nog onduidelijk, maar de groep vond in Brookfield Infrastructure wel een financiële partner voor de bouw van de fabrieken in Arizona (kostprijs: 30 miljard dollar) in ruil voor een belang van 49 procent. Intel had na de eerste jaarhelft 27 miljard dollar in kas en een langetermijnschuld van 35,4 miljard. De prognose voor de kapitaaluitgaven is verlaagd van 27 naar 23 miljard dollar. Toch zal de vrije kasstroom dit jaar 1 tot 2 miljard dollar negatief zijn. Het kwartaaldividend van 0,365 dollar levert tegen de huidige koers een aantrekkelijk rendement van meer dan 5 procent op, maar betekent voor Intel wel een uitgave van 6 miljard dollar op jaarbasis.ConclusieOndanks de forse koersdaling is Intel niet goedkoper geworden, want ook de winstschattingen zijn drastisch verlaagd. Het management heeft twijfelachtige keuzes gemaakt en het valt af te wachten hoe ze zullen uitdraaien. De kapitaalintensieve strategie en de lagere kasstromen roepen vragen op over houdbaarheid van het dividend. Er is geen haast om het aandeel (bij) te kopen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 27,52 dollarTicker: INTC USISIN-code: US4581401001Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 113 miljard dollarK/w 2021: 5,5Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: -50%Koersverschil sinds jaarbegin: -51%Dividendrendement: 5,1%