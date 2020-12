De Belgische chemietrots kreeg, in tegenstelling tot drie maanden eerder, applaus na de aankondiging van de kwartaalcijfers. Een dag later ging de koers hoger. De coronapaniek op de beurzen spaarde in maart het Solvay-aandeel niet, maar de afgelopen maanden was er herstel.

De achterstand op de Bel-20 en de sectorgenoten is evenwel nog niet weggewerkt. De return (koersprestatie + dividenden) van het Solvay-aandeel bleef vele procenten achter op onze bekendste beursgraadmeter. De voorbije tien jaar leverde een belegging in het Solvay-aandeel 75 procent op, tegenover 94 procent voor de Bel-20. In diezelfde periode was het Solvay-aandeel een van de zwakst presterende in de Eurostoxx 600 Chemicals-index. De voorbije maanden wist het zich wel wat op te werken in de Europese sectorindex. De blootstelling aan de luchtvaartsector en de olie- & gasindustrie was natuurlijk geen cadeau in volle coronacrisis. Dat werd benadrukt toen Solvay eind juni een afschrijving van bijna 1,5 miljard euro aankondigde op Cytec,de in 2016 overgenomen specialist in lichte composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen. Voor die grote overname viel toen heel wat te zeggen, maar dit is eigenlijk een bevestiging dat destijds te veel is betaald. Bovendien bleef Solvay een stevige dividendbetaler. De keerzijde van die medaille is dat de afbouw van de schulden - onder meer door de Cytec-overname - trager verloopt. De kwartaalresultaten voldeden wel aan de verwachtingen van de analisten. De omzet ging in het derde kwartaal 18,4 procent lager (-14,3% organisch), van 2,578 naar 2,103 miljard euro. Dat is 5 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 2,208 miljard. In het tweede kwartaal was er een vergelijkbare omzetdaling (-18%). Na de eerste negen maanden is er een terugval met 13,5 procent, van 7,803 naar 6,751 miljard euro. De organische terugval (zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen) ligt lager: 11,9 procent. Veel meer naar de zin van analisten was de evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda). Die valt in het derde kwartaal terug met 21,4 procent, naar 473 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2019 was er 601 miljoen euro ebitda. De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 450 miljoen euro. De daling van de ebitda-marge in het moeilijk derde kwartaal bleef beperkt: van 23,3 procent in het derde kwartaal van vorig jaar tot 22,5 procent voor het afgelopen kwartaal. Na negen maanden hangt de ebitda net onder 1,5 miljard euro (1,481 miljard). Dat is 17,5 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar (1,796 miljard euro). De onderliggende winst bedraagt 176 miljoen euro voor het derde kwartaal en 522 miljoen euro voor de eerste negen maanden. CEO Ilham Kadri wist te scoren bij de analisten met de realisatie van een hogere vrije kasstroom van 366 miljoen euro (+17,1% op jaarbasis). Die was te danken aan een stevige kostenbeheersing. Verwacht wordt dat de vrije kasstroom dit jaar met circa 900 miljoen euro de helft hoger zal liggen dan vorig jaar. ConclusieBij Solvay wordt goed op de kosten gelet, waardoor de generatie van vrije kasstromen sterk bleef, ondanks de coronapandemie. Het aandeel krijgt weer meer aandacht van internationale investeerders. De waardering is wat opgelopen, maar blijft aan de lage kant tegen 1,3 keer de boekwaarde en de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 7 voor 2021. De hernieuwde belangstelling van buitenaf doet ons het advies verhogen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 96,60 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 10,21 miljard euroK/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 4,1%