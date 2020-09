We hoopten dat de beursgang van Inventiva op Nasdaq een deel van de waarderingskloof met de Amerikaanse sectorgenoten zou wegnemen. Dat is niet gelukt.

De eerste jaarhelft was historisch voor het in 2011 opgerichte Franse biotechbedrijf Inventiva. Op 15 juni kondigde het uitstekende fase IIb-studieresultaten aan met de PPAR-remmer lanifibranor tegen niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH). PPAR's zijn receptoren die een rol spelen in het vet- en suikermetabolisme, de bindweefselontwikkeling en ontstekingen. NASH is samen met de voorloper in het ziekteproces, de niet-alcoholische leververvetting (NAFDL), de belangrijkste overblijvende leverziekte waarvoor geen behandeling bestaat. Het gaat om een enorme potentiële markt van 30 miljard dollar. Het primaire eindpunt (met de hoogste dosis) en de belangrijkste secundaire eindpunten (in beide dosissen) van de fase IIb-studie zijn overtuigend gehaald. Voor ons waren die resultaten - in combinatie met de veel goedkopere waardering, vergeleken met Amerikaanse sectorgenoten zoals Madrigal en Intercept - het signaal om het aandeel op te nemen in de voorbeeldportefeuille. Inventiva greep de sterke resultaten aan voor een beursgang op Nasdaq. Het bedrijf haalde op 15 juli 94,9 miljoen euro op door de uitgifte van 7,48 miljoen aandelen tegen 14,4 dollar per aandeel (12,7 euro). Samen met de kaspositie van 52,3 miljoen euro op 30 juni is de financiering verzekerd tot het vierde kwartaal van 2022. De wetenschappelijke adviesraad werd in juli versterkt met een bekende Amerikaanse leverspecialist, om het protocol voor de fase III-studie te helpen uitschrijven. De besprekingen daarover met het Amerikaanse en het Europese geneesmiddelenagentschap (FDA en EMA) vinden plaats in het vierde kwartaal.De opzet is de studie in de eerste helft van 2021 op te starten. De hamvraag is of Inventiva daarvoor in zee zal gaan met een grote farmaspeler. Een volledige fase III-studie naar NASH kost 300 à 400 miljoen euro. Gezien het enorme potentieel, is er voor het onderzoek interesse van grote spelers zoals Gilead Sciences, Pfizer, Astra Zeneca, Novartis en Novo Nordisk. Daartegenover staat dat de voorbije jaren heel wat studieresultaten over NASH tegenvielen, waardoor de risicoappetijt mogelijk is afgenomen. Het valt niet uit te sluiten dat big farma wil wachten op de interimdata van de fase III-studie, na twaalf maanden opvolging, die in 2023 beschikbaar zullen zijn. In dat scenario zou Inventiva nog extra financiering moeten zoeken, maar bij gunstige resultaten kan het over een nog lucratiever partnerschap onderhandelen. Inventiva hoopt een versnelde goedkeuring te kunnen aanvragen bij gunstige fase III-interimresultaten, omdat lanifibranor als eerste kandidaat-geneesmiddel beide primaire eindpunten haalde die voor de FDA en het EMA relevant zijn. Bovendien was het verschil met de placebogroep het meest uitgesproken in de voor een fase III-studie meest relevante patiëntengroep. Inventiva heeft naast lanifibranor nog twee moleculen in ontwikkeling. De eerste is odiparcil, een kandidaat-geneesmiddel voor vijf vormen van de erfelijke stofwisselingsziekte mucopolysaccharidosis (MPS). Na eerdere positieve fase IIa-resultaten bij volwassenen starten in de eerste helft van 2021 twee fase Ib/II-studies. Inventiva kreeg in augustus toelating om klinische studies in de Verenigde Staten aan te vatten. Tot slot is er ABBV-157, een molecule die Inventiva in een partnerschap met AbbVie ontwikkelt en waarvoor in het vierde kwartaal resultaten van een fase I-studie naar psoriasis worden verwacht.ConclusieWe verbloemen niet dat we hoopten dat de beursgang op Nasdaq een deel van de waarderingskloof met de Amerikaanse sectorgenoten zou wegnemen. Net voor de beursgang raakte het slechte nieuws bekend over de geweigerde goedkeuring van ocaliva van Intercept door de FDA - tot dan het verst gevorderde product tegen NASH. Dat speelde allicht mee. Het is nu afwachten of Inventiva de komende zes à twaalf maanden een partnerschap afsluit. Het aandeel blijft koopwaardig, met een bovengemiddeld risico (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 9,90 euroTicker: IVA FPISIN-code: FR0013233012 Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 378,2 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +358%Koersverschil sinds jaarbegin: +168%Dividendrendement: -