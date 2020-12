Inventiva is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021. Een beurskapitalisatie van 400 miljoen euro is nog altijd veel te weinig voor een biotechbedrijf met een potentieel blockbustermiddel.

Het Franse biotechbedrijf Inventiva werd in 2011 opgericht door Fréderic Cren en Pierre Broqua. Het noteert sinds 2017 op Euronext Parijs. Het levenswerk van de twee oprichters, die samen 25 procent van de aandelen bezitten, is het onderzoek naar PPAR's. Dat zijn receptoren die een rol spelen in het vet- en suikermetabolisme, de ontwikkeling van bindweefsel en ontstekingen. Met lanifibranor boekte Inventiva onverhoopt sterke fase IIb-resultaten tegen niet-alcoholische leverontsteking of NASH. Dat is een gigantische markt van tot 30 miljard dollar, waarvoor big farma grote interesse heeft. Een ander kandidaat-geneesmiddel, odiparcil, een behandeling voor de erfelijke stofwisselingsziekte mucopolysaccharidosis (MPS) zit in de klinische fase II. Tenslotte ontwikkelde Inventiva ABBV-157, een middel dat partner AbbVie in een fase I-studie tegen psoriasis test. Terugblik op 2020Zo ontgoochelend als 2019 verliep, na de mislukte fase IIb-studie met lanifibranor tegen de auto-immuunziekte systemische sclerose (SSc) en de daaropvolgende terugval van de koers tot onder 1,6 euro, zo fantastisch was 2020. Op 15 juni haalde lanifibranor onverwachts sterke resultaten in een fase IIb-studie naar NASH. Het primaire eindpunt, met de hoogste dosis, en de belangrijkste secundaire eindpunten, met beide dosissen, werden overtuigend gehaald. Vooral het positieve effect op leverontsteking en fibrose - de vorming van littekenweefsel, de volgende stap in het ziekteproces - is uniek en veelbelovend. Inventiva greep het sterke nieuws aan voor een beursgang in juli op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, waarmee de Fransen 94,9 miljoen euro ophaalden. Met een kaspositie van 124,6 miljoen euro kan het verder tot het vierde kwartaal van 2022. In november volgde het positieve nieuws over de afspraken met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA over het ontwerp van de fase III-studie met lanifibranor, die een mogelijke versnelde goedkeuring toelaat op basis van tussentijdse resultaten. Nog voor het jaareinde volgt normaal het advies over de fase III-studie van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Inventiva besliste alle middelen in te zetten op lanifibranor en stopt bijgevolg, minstens tijdelijk, de ontwikkeling van odiparcil. Wellicht zoekt het daar een partner voor.Verwachtingen voor 2021De belangrijkste gebeurtenis wordt de opstart van de fase III-studie met lanifibranor tegen NASH in de eerste jaarhelft. Die studie zal naar verwachting 300 miljoen euro kosten. De hamvraag is of Inventiva die studie zelfstandig zal uitvoeren of daarvoor in zee gaat met een partner. In de loop van 2021 krijgen we de fase II-studieresultaten tegen niet-alcoholische leververvetting of NAFDL. Daarnaast rapporteert partner AbbVie in het eerste kwartaal fase I-studieresultaten met ABBV-157 tegen psoriasis.Waarom favoriet?Het aandeel verdubbelde dan wel ruimschoots in 2020, maar een beurskapitalisatie van nauwelijks 400 miljoen euro is nog altijd veel te weinig voor een bedrijf met een potentieel blockbustermiddel voor een belangrijke indicatie zoals NASH, dat bijna in de fase III zit. De waarderingen van vergelijkbare spelers in de Verenigde Staten liggen steevast boven 1 miljard dollar. Zelfs zonder licentiedeal voor odiparcil of lanifibranor in 2021 verwachten we de aanzet tot een herwaardering. We zien een bovengemiddelde kans dat Inventiva minstens één deal sluit. Een eventuele deal met odiparcil zou de financieringskloof kunnen overbruggen tot het uitlezen van de interim-analyse van de fase III-studie, wellicht in 2023. Een deal met lanifibranor kan voor een forsere koersstijging zorgen, op basis van een verwachte dealwaarde ruim boven 1 miljard dollar. Tot slot valt een overnamebod, gezien de lage waardering, niet uit te sluiten. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 10,20 euroTicker: IVA FPISIN-code: FR0013233012 Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 391,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +221%Koersverschil sinds jaarbegin: +141%Dividendrendement: -