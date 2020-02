Dankzij een koersverdubbeling in 2019 had Apple al de grootste beurswaarde ter wereld en daar deed het goed onthaalde kwartaalrapport nog een schepje bovenop. Met ruim 1,4 biljoen dollar laat Apple zijn rivaal Microsoftruim achter zich.

Naar de cijfers van oktober-december, het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2020, is uitgekeken. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder stuurde Apple een zeldzame winstwaarschuwing uit, na tegenvallende verkoopcijfers en moeilijkheden op de Chinese markt. Niets daarvan in het voorbije kwartaal. Zowel de omzet- als de winstverwachtingen werden ruimschoots overtroffen. De groepsomzet bedroeg 91,8 miljard dollar, ruim 3 miljard boven de consensusprognose. 79,1 miljard dollar kwam uit producten en 12,7 miljard uit diensten. De nettowinst klom 11 procent hoger naar ruim 22 miljard dollar. De vooruitgang in de winst per aandeel was nog groter (+19%). Dat cijfer lag met 4,99 dollar ruim boven de verwachte 4,55 dollar. Het verschil was onder meer toe te schrijven aan de lagere belastingvoet, die met 14,2 procent flink onder de verwachte 16,5 procent lag. Door de hogere omzet en de lagere operationele kosten klom de brutomarge op jaarbasis met 0,4 procent naar 38,4 procent. Apple geeft al enkele kwartalen geen cijfers meer over het aantal verkochte eenheden van individuele producten, maar rapporteert wel over productgroepen. Het Apple-ecosysteem bevat intussen 1,5 miljard toestellen en 480 miljoen gebruikers met een betalend abonnement op één of meerdere diensten. Het doel dit jaar 500 miljoen te halen, is dus zeker haalbaar. Dankzij het succes van de nieuwe iPhone 11 klom de omzet uit de verkoop van smartphones met 8 procent op jaarbasis naar 56 miljard dollar, goed voor 61 procent van de groepsomzet. Lang niet slecht, gezien smartphones een vervangingsmarkt zijn geworden. De dienstenafdeling bleef met een omzetgroei van 17 procent, het laagste cijfer sinds 2015, licht onder de verwachtingen. Het aandeel in de omzet (nu 14%) zou in het lopende kwartaal wel weer stijgen. De afdeling Wearables, Home en Accessoires is met 10 miljard dollar omzet (+37%) intussen groter dan de Mac- en iPad-productlijnen. Dat is te danken aan het succes van de AirPod (draadloze oortjes). De omzetprognose voor het lopende kwartaal lag boven de verwachtingen. De technologiegroep verwacht een omzet tussen 63 en 67 miljard, tegenover een verwachte 62,5 miljard. Die omzetvork is vrij breed omdat het management stelt dat het de impact van het coronavirus op de omzet niet kan inschatten. Daardoor moesten enkele Apple Stores noodgedwongen dicht blijven. Dat is een tegenvaller, want net nu begonnen de Chinese activiteiten wat beter te presteren na enkele moeilijke kwartalen. De omzet in China steeg met 3 procent naar 13,58 miljard dollar. De brutomarge zal tussen 38 en 39 procent uitkomen, in lijn met het voorbije kwartaal. Apple keerde tussen oktober en december ruim 24 miljard dollar uit aan de aandeelhouders: 20,7 miljard via aandeleninkopen en 3,54 miljard aan dividenden. Tijdens het kalenderjaar 2019 daalde het aantal uitstaande aandelen van 4,77 naar 4,45 miljard. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de nettocashpositie (liquiditeiten en investeringen) 99 miljard dollar. ConclusieDe klantentrouw en de solide balans zijn de stevigste troeven van Apple. De groeiperspectieven zijn niet spectaculair, maar de aandeleninkopen garanderen een winstgroei. De koers-winstverhouding is in twaalf maanden toegenomen van 14 naar meer dan 25, en dat is naar alle maatstaven een overdreven beweging. Op korte termijn verwachten we een terugval. Tijdelijk winst nemen lijkt ons wijs. Advies: verkopenRisico: laagRating: 3AKoers: 314,25 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 1375,1 miljard dollarK/w 2019: 25,5Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 1%