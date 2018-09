Is General Mills een goede dollarbelegging?

We kunnen enkel maar beamen dat het met de koersontwikkeling van General Mills (ticker GIS) de jongste jaren niet de goede kant is uitgegaan. In de zomer van 2016 bereikte de beurskoers nog een piek van afgerond 73 dollar om in mei dit jaar terug te vallen tot 41 dollar. Intussen is er een herstel van circa 15 procent, maar daarmee blijven we nog altijd ruim 30 procent onder de piekkoers van twee jaar geleden.

...