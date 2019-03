Is het nog de moeite waard om in Transocean te beleggen?

We namen vorige zomer in twee stappen afscheid van het aandeel van de wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties Transocean uit de voorbeeldportefeuille. We deden dat om onze blootstelling aan de aanhoudend zwak presterende oliedienstensector (naast Euronav toen ook nog met TechnipFMC en Schlumberger) af te bouwen door het meest volatiele aandeel te verkopen. Die volatiele reputatie heeft Transocean sindsdien bevestigd, want het aandeel viel na een betere eerste jaarhelft, ingegeven door de forse stijging van de olieprijs tot ruim boven 80 dollar, met ruim 30 procent terug tot iets bov...